Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
Скандал среди двух известных французских игроков продолжается c 2015 года. Кариму Бензема грозит тюрьма. Как грозила и раньше.
Как это развивалось
В ноябре 2015-го полиция арестовала Карима Бензема в связи с расследованием шантажа в отношении Матье Вальбуэна, ему светило пять лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро (как и сейчас, в 2021-м).
Предполагалось, что Бензема советовал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы они не опубликовали интимное видео, которое было найдено ими на старом телефоне Вальбуэна. По данным следствия, шантажисты требовали с него 150 тысяч евро.
Французская радиостанция Europe 1 опубликовала расшифровку разговора Бензема с предполагаемым шантажистом, которым оказался его друг детства Карим Зенати. Бензема говорил, что Вальбуэна не воспринимает их всерьез, и что советовал ему заплатить преступникам только из-за своей семьи.
Адвокат Бензема Сильвен Кормье защищал своего клиента: «От меня спрятали конец разговора между Бензема и Вальбуэна, где Карим сказал ему не платить. Бензема сказал Вальбуэна: «Не беспокойся о скандале, просто скажи своей семье и дай шантажистам опубликовать это».
В деле также фигурировали Джибриль Сиссе и Самир Насри. Первый был задержан и допрошен, а затем отпущен, второй – начисто отрицал обвинения: «Я знаком с теми, кто за этим стоит, но уже давно с ними не общаюсь».
В том же месяце Вальбуэна дал интервью и рассказал: не знает, было ли видео вообще, связывался с шантажистом, чтобы он прислал кусок видео, но ничего не получил. «Я бы не поступил так и со злейшим врагом», – сказал он про Бензема.
В ответ на это – странности от Бензема: опроверг свои же слова о том, что видел видео («не знаю, почему я так сказал») и отметил, что просил Вальбуэна встретиться с его другом, чтобы самому не быть замешанным в этой истории.
В феврале 2016-го на свободу были отпущен Зенати и три шантажиста. Бензема и дальше твердил, что ни разу не смотрел видео. В декабре того же года суд Версаля отклонил апелляцию Бензема, чьи представители утверждали, что улики добыты незаконным путем.
В июле 2017-го Бензема выиграл дело в Кассационном суде Франции. Дело не было закрыто – представители игрока оспаривали законность полицейского расследования.
В 2019-м апелляция по легитимности расследования была отклонена. «Маскарад продолжается!» – отреагировал Бензема. Впереди ждал новый суд.
В июле 2020-го прокуратура Версаля потребовала привлечения Бензема к суду за соучастие в попытке шантажа, как и четверых других подозреваемых. В январе 2021-го подтвердился факт: Бензема предстанет перед судом, на что игрок в соцсетях снова написал про маскарад.
31 марта стало известно: суд пройдет в Версале 20-22 октября. Что грозит Бензема? Все то же: 5 лет тюрьмы и штраф.
Видео с тех пор так и не было опубликовано. Вышел только смонтированный шуточный ролик, где загримированный под Вальбуэна актер из-за маленького роста не может забраться на кровать, где лежит полураздетая девушка.
Какие у них взаимоотношения
До скандала они нормально общались, после – ясно – отношений уже быть не могло. Вальбуэна подчеркивал, что для него такой поступок Бензема – шок, но, говоря о футболе, пояснял: «Конечно, я готов выйти на поле вместе с Бензема. Почему нет? Никакой проблемы не вижу».
Бензема такой подход не понял: «Я был бандитом, угрожал ему, напугал его, как он говорил. А сейчас он не против со мной сыграть!» «Клевета – оружие слабых. Это огорчительно. Истина – в том, что справедливость восторжествует», – ответил Вальбуэна в твиттере.
Еще Вальбуэна сказал в интервью, что при встрече с Бензема не отказался бы от рукопожатия. «Держи свои руки при себе», – ответ Бензема.
Что потеряли они оба
Скандал начался в конце 2015-го. Ни Вальбуэна, ни Бензема с тех пор в сборную Франции не вызывались. Решение об исключении Бензема принял лично президент французской футбольной федерации Ноэль Ле Грэ. Дидье Дешам объяснял отсутствие Вальбуэна сложным сезоном и не таким высоким уровнем игры, какой он демонстрировал раньше. Хотя и так ясно, что оба игрока уже не рассматривались ради атмосферы в команде.
🥈 Впереди был домашний для Франции Евро-2016. И проигранный финал Португалии, где французам временами не хватало креатива Вальбуэна, а самый главный момент смазал центрфорвард Жиньяк.
🥇 А через два года был победный ЧМ-2018, и там уж Франции хватило всех. Мало кто вспоминал об отсутствии Вальбуэна и Бензема с такими Гризманном и Мбаппе.
Вальбуэна уже 36 лет, так что сейчас он точно бы в состав не попал. Бензема же продолжает много забивать за «Реал», но в сборной никогда не сыграет при Дешаме, так как обвинял тренера в расизме. «Даже если со временем это забудется, не забуду я. Были заявления и других людей, которые привели к тому, что жестокость затронула и мою семью», – сказал Дешам.