Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел

Скандал среди двух известных французских игроков продолжается c 2015 года. Кариму Бензема грозит тюрьма. Как грозила и раньше.

Как это развивалось

В ноябре 2015-го полиция арестовала Карима Бензема в связи с расследованием шантажа в отношении Матье Вальбуэна, ему светило пять лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро (как и сейчас, в 2021-м).

Предполагалось, что Бензема советовал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы они не опубликовали интимное видео, которое было найдено ими на старом телефоне Вальбуэна. По данным следствия, шантажисты требовали с него 150 тысяч евро.

Французская радиостанция Europe 1 опубликовала расшифровку разговора Бензема с предполагаемым шантажистом, которым оказался его друг детства Карим Зенати. Бензема говорил, что Вальбуэна не воспринимает их всерьез, и что советовал ему заплатить преступникам только из-за своей семьи.

Адвокат Бензема Сильвен Кормье защищал своего клиента: «От меня спрятали конец разговора между Бензема и Вальбуэна, где Карим сказал ему не платить. Бензема сказал Вальбуэна: «Не беспокойся о скандале, просто скажи своей семье и дай шантажистам опубликовать это».

В деле также фигурировали Джибриль Сиссе и Самир Насри. Первый был задержан и допрошен, а затем отпущен, второй – начисто отрицал обвинения: «Я знаком с теми, кто за этим стоит, но уже давно с ними не общаюсь».