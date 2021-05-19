Швейцария
Евро-2020
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#Швейцария #Евро-2020

🇨🇭 Джака, Шакири и Сеферович – в предварительной заявке Швейцарии на Евро

вчера, 22:07

Сборная Швейцарии огласила предварительную заявку на Евро-2020, в которую вошли 29 игроков. В финальной окажутся 26. Все заявки должны быть утверждены не позднее 1 июня.

Вратари – Зоммер, Мвого, Омлин, Кобель.

Защитники – Родригес, Шер, Аканжи, Эльведи, Видмер, Бенито, Мбабу, Кюмарт, Омерагич, Лотомба.

Полузащитники – Джака, Шакири, Цубер, Закариа, Фройлер, Э.Фернандес, Соу.

Нападающие – Сеферович, Мехмеди, Эмболо, Гавранович, Варгас, Фасснахт, Ндойе, Зекири.

Швейцария сыграет в группе с Италией, Турцией и Уэльсом.

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

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