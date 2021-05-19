🇨🇭 Джака, Шакири и Сеферович – в предварительной заявке Швейцарии на Евро
Сборная Швейцарии огласила предварительную заявку на Евро-2020, в которую вошли 29 игроков. В финальной окажутся 26. Все заявки должны быть утверждены не позднее 1 июня.
Вратари – Зоммер, Мвого, Омлин, Кобель.
Защитники – Родригес, Шер, Аканжи, Эльведи, Видмер, Бенито, Мбабу, Кюмарт, Омерагич, Лотомба.
Полузащитники – Джака, Шакири, Цубер, Закариа, Фройлер, Э.Фернандес, Соу.
Нападающие – Сеферович, Мехмеди, Эмболо, Гавранович, Варгас, Фасснахт, Ндойе, Зекири.
Швейцария сыграет в группе с Италией, Турцией и Уэльсом.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши