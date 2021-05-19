🇦🇹 Австрия показала предварительный состав на Евро-2020

Представлен предварительный состав сборной Австрии на Евро-2020. Окончательная заявка – 1 июня.

Вратари: Даниель Бахманн, Хайнц Линднер, Павао Перван, Александер Шлагер.

Защитники: Давид Алаба, Александар Драгович, Марко Фридль, Мартин Хинтереггер, Конрад Лаймер, Штефан Лайнер, Филипп Линхарт, Филипп Мвене, Штефан Пош, Кристофер Триммель, Андреас Ульмер.

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич, Юлиан Баумгартлингер, Штефан Ильзанкер, Валентино Лазаро, Марсель Забитцер, Луи Шауб, Ксавер Шлагер, Алессандро Шопф, Хусейн Балич.

Форварды: Адриан Грбич, Михаэль Грегорич, Саша Каладжич, Марко Арнаутович, Карим Онисиво.

На чемпионате Европы Австрия сыграет с Северной Македонией, Нидерландами и Украиной.