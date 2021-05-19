🇫🇮 Градецки и Пукки включены в предварительный состав Финляндии на Евро-2020

Финляндия огласила предварительную заявку на Евро-2020. Подтверждение состава будет 1 июня. Как выглядит состав Финляндии:

Вратари: Лукаш Градецки, Джесси Йоронен, Ансси Яаккола.

Защитники: Паулюс Араджуури, Йере Уронен, Юхани Охала, Томас Лам, Альбин Гранлунд, Саули Вяйсянен, Николай Альхо, Дэниел О'Шонесси, Нико Хямяляйнен, Лео Вяйсянен, Роберт Иванов.

Полузащитники: Тим Спарв, Расмус Шюллер, Глен Камара, Пири Соири, Джони Кауко, Фредрик Йенсен, Онни Валакари, Джасин-Амин Ассехнун.

Форварды: Теему Пукки, Джоэл Похьянпало, Ласси Лаппалайнен, Маркус Форсс.

На Евро-2020 Финляндия сыграет в группе с Россией, Бельгией и Данией.