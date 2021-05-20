Португалия
Евро-2020
🇵🇹 Роналду и четыре Силвы – в финальной заявке Португалии на Евро
вчера, 22:29
Сборная Португалии объявила состав на Евро-2020.
Вратари – Руй Патрисиу, Лопеш, Руй Силва
Защитники – Геррейру, Диаш, Пепе, Фонте, Канселу, Семеду, Мендеш.
Полузащитники – Моутинью, Данилу, Палинья, Б. Фернандеш, Карвалью, Невеш, Санчеш, Оливейра, Гонсалвеш, Бернарду Силва.
Нападающие – Роналду, Феликс, Андре Силва, Жота, Гуэдеш, Рафа Силва.
Португалия встретится в группе со сборными Венгрии, Германии и Франции.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии
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