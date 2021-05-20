Португалия
Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Португалия #Евро-2020

🇵🇹 Роналду и четыре Силвы – в финальной заявке Португалии на Евро

вчера, 22:29

Сборная Португалии объявила состав на Евро-2020.

Вратари – Руй Патрисиу, Лопеш, Руй Силва

Защитники – Геррейру, Диаш, Пепе, Фонте, Канселу, Семеду, Мендеш.

Полузащитники – Моутинью, Данилу, Палинья, Б. Фернандеш, Карвалью, Невеш, Санчеш, Оливейра, Гонсалвеш, Бернарду Силва.

Нападающие – Роналду, Феликс, Андре Силва, Жота, Гуэдеш, Рафа Силва.

Португалия встретится в группе со сборными Венгрии, Германии и Франции.

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Македонии

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии

Еще по теме
Все звезды, которые НЕ едут на Евро-2020
На Евро едет парень, который сидел в тюрьме 16 месяцев. Он пробил шеф-повару череп бейсбольной битой
От Финляндии в список Евро попал русский с фамилией Иванов. Он тяжело перенес смерть отца, служил в армии и набил льва в память о дедушке
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Португалия
#Евро-2020