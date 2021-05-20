🇲🇰 Пандев – в финальной заявке Северной Македонии на Евро

Сборная Северной Македонии объявила состав на Евро-2020.

Вратари – Димитриевски, Шишковски, Янков.

Защитники – С.Ристовски, Ристевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Бейтулай, Зайков.

Полузащитники – Хасани, Спироски, Бардхи, Николов, Элмас, Адеми, Радески, Костадинов, Аврамоски, Чурлинов.

Нападающие – Пандев, Трайковски, Тричковски, Велкоски, Стояновски, М.Ристовски

Северная Македония сыграет в группе с командами Голландии, Украины и Австрии.

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии