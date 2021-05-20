Северная Македония
Евро-2020
🇲🇰 Пандев – в финальной заявке Северной Македонии на Евро
вчера, 22:06
Сборная Северной Македонии объявила состав на Евро-2020.
Вратари – Димитриевски, Шишковски, Янков.
Защитники – С.Ристовски, Ристевски, Алиоски, Муслиу, Велковски, Бейтулай, Зайков.
Полузащитники – Хасани, Спироски, Бардхи, Николов, Элмас, Адеми, Радески, Костадинов, Аврамоски, Чурлинов.
Нападающие – Пандев, Трайковски, Тричковски, Велкоски, Стояновски, М.Ристовски
Северная Македония сыграет в группе с командами Голландии, Украины и Австрии.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии
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