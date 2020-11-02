«Каждый день просыпаться без дела – убивает». Ван дер Виль мучился паническими атаками и два года сидел без работы
Грегори ван дер Виль к 28 годам набрал 17 трофеев в «Аяксе» и «ПСЖ», получил серебряную медаль с ЧМ-2010. В середине 2010-х он был одним из топовых правых защитников мира. А с 2016-го начал пропадать.
- Проваленный сезон в «Фенербахче» – 11 матчей в лиге. Конфликт с Адвокатом.
- Проваленный сезон в «Кальяри» – всего пять игр в Серии А.
- На сезон-2018 отбыл в МЛС, где был основным в «Торонто», но весной 2019-го расторг контракт после ссоры с тренером.
- Потерял место в сборной Голландии – последний матч вообще датирован 2015 годом.
Сейчас Ван дер Вилю 32 года. С осени 2018-го он вообще не играл официальных матчей.
Сам игрок осознал, что пришло время поделиться проблемами, с которыми он столкнулся. В инстаграме он написал, что стал жертвой панических атак и пригласил на свой сайт, где история расписана более полно.
Откровения ван дер Виля помогают лучше понять суть. Вкратце:
• Он успешно справлялся с негативом в карьере до определенного момента. Но в Париже он не был полностью счастлив, в Стамбуле было сложно, в Кальяри – нелегко.
• В Торонто нравилась и команда, и город, и люди. Представлял, что будет играть за нее еще пять-шесть лет, так что уход из нее дался очень тяжело и до сих пор вспоминать о нем непросто.
• Он уехал в Лос-Анджелес, пытался заиграть там, даже бесплатно, но не вышло. Карьера медленно закончилась, и дальше захлестнуло чувство неизвестности: «Каждый день просыпаться и не знать, что делать, убивало. Я перешел от ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей».
• Потом его захлестнули панические атаки.
• Он проверял здоровье, думая, что у него проблемы с сердцем. Но врачи заверили, что с телом все в порядке. Тогда он начал работать над психикой.
• Вернулся в Амстердам – стало лучше. Теперь планирует вернуться в футбол и тренируется с командой Эредивизи – «Валвейком».
Основной посыл ван дер Виля в том, что это может случиться с каждым и именно отсутствие целей может спровоцировать такое состояние.
При этом карьера ван дер Виля и раньше не была спокойной. Разных историй набралось немало.
• Раскритиковал тренера голландской молодежки за то, что тот не взял его на Олимпиаду-2008 – раньше ван дер Виль стабильно играл за сборную, а после травмы колена – перестал. «Он вообще не звонил за то время, когда я был травмирован», – злился игрок. Тогда голландцы уехали играть без него и вылетели в 1/4, пропустив от Месси и Ди Марии.
• Через год ван дер Виль пропускал из-за травмы подготовку к матчу сборной Голландии против Австралии, но был замечен на концерте рэпера Лил Уэйна. «Врач «Аякса» запретил ему лететь, но странно, что он в итоге пошел на концерт», – удивился тренер Берт ван Марвейк.
• В 2012-м ему не понравилось отношение «Аякса». «Для меня очевидно, что «Аякс» просто хочет заработать на мне деньги. Поэтому клуб меня и прессует. Варианта остаться больше нет», – заявил игрок. Главный тренер Франк де Бур ответил, что у клуба есть определенная политика, а ван дер Виль был предупрежден об этом еще за два месяца до этого».
• Перейдя в «ПСЖ», ван дер Виль неаккуратно высказался, комментируя интерес к нему в АПЛ: «Я хотел перейти в клуб из большого города. Не знаю, насколько серьезны были намерения «Ньюкасла» в отношении меня, но я не представляю себя живущим не пойми где в каком-то Ньюкасле».
• На четвертый сезон он обижался и на «ПСЖ»: «Некоторое время назад у меня была травма ахилла, но тренеры, видимо, были не в курсе. Когда они захотели провести дополнительную тренировку, я решил, что мне лучше дать ноге отдых. А они расценили это как нежелание работать, и я был наказан».
• Тогда же его дом еще и обокрали воры. Пока игрок был на матче – они залезли в дом и забрали несколько дорогостоящих часов.
• С настроением в Париже у него стало окончательно ясно, когда ван дер Виль не остался праздновать в том же сезоне чемпионство «ПСЖ» – в перерыве чемпионского матча он поругался с Ибрагимовичем и просто уехал со стадиона.
• Но в том же 2016-м был еще один конфликт – ван дер Виль перешел в «Фенербахче», где рассердил Дика Адвоката тем, что вместо восстановления от травмы тусил на Ибице.
• Тренер отстранил его и Эменике: «В клубе для всех действуют свои правила – для игроков, персонала. Они думали, что могут жить по своим правилам, но так не пойдет».
• Через год ван дер Виль рассказал, как потерял $4,5 миллиона из-за мошенничества. По словам игрока, его обманул турецкий бизнесмен, призвавший вложиться в прибыльное дело. А тот рассказал, что ван дер Виль просил его продвигать бренд и организовал встречу с менеджером Флойда Мэйвезера. Позже игрок запросил деньги обратно, но ничего не получил.
• Наконец, из «Торонто» ван дер Виль ушел со скандалом – поругался с тренером во время предсезонки в Калифорнии, позже клуб расторг с ним контракт. После этого перестал играть, пошли панические атаки, о которых он позже и рассказал.
Карьера у ван дер Виля была успешной, но неспокойной, поэтому нет ничего удивительного в том, что он не смог приспособиться к тихой и размеренной жизни. Расставаясь с «Торонто», он говорил, что его победный менталитет мог оказаться великоват для клуба.
Сейчас у него есть цель, и он очень благодарен за тренировки «Валвейку». Теперь вопрос, насколько он готов вернуться после двухлетнего простоя.