«Каждый день просыпаться без дела – убивает». Ван дер Виль мучился паническими атаками и два года сидел без работы

Откровения ван дер Виля помогают лучше понять суть. Вкратце:

• Он успешно справлялся с негативом в карьере до определенного момента. Но в Париже он не был полностью счастлив, в Стамбуле было сложно, в Кальяри – нелегко.

• В Торонто нравилась и команда, и город, и люди. Представлял, что будет играть за нее еще пять-шесть лет, так что уход из нее дался очень тяжело и до сих пор вспоминать о нем непросто.

• Он уехал в Лос-Анджелес, пытался заиграть там, даже бесплатно, но не вышло. Карьера медленно закончилась, и дальше захлестнуло чувство неизвестности: «Каждый день просыпаться и не знать, что делать, убивало. Я перешел от ежедневных тренировок и еженедельных матчей к отсутствию целей».

• Потом его захлестнули панические атаки.

• Он проверял здоровье, думая, что у него проблемы с сердцем. Но врачи заверили, что с телом все в порядке. Тогда он начал работать над психикой.

• Вернулся в Амстердам – стало лучше. Теперь планирует вернуться в футбол и тренируется с командой Эредивизи – «Валвейком».

Основной посыл ван дер Виля в том, что это может случиться с каждым и именно отсутствие целей может спровоцировать такое состояние.