Сборная России выиграла три матча 14:0. Общий счет не обманчив, у нас все здорово
Тренер упрямо гнет свою линию. И это правильно
Матч с Бельгией стоит оставить за скобками – там слишком сильный соперник, который уж конечно выше классом. В следующих трех матчах Станислав Черчесов делал минимум изменений – в старте регулярно выходили сразу семь человек. Было бы и больше, если бы не травмы Зобнина весной и Газинского с Черышевым под летние матчи.
Черчесов определился с вратарем (Гилерме), ставил стабильную защитную четверку (Кудряшов-Семенов-Джикия-Фернандес), в средней линии полагался на отлично проведшего весну Оздоева, ну и нахождение Дзюбы в составе сомнению не подвергалось. Многие требуют в старт Чалова, хотят видеть в сборной молодых парней из «Краснодара». Черчесов гнет свою линию, как это было и в ситуации с Денисовым перед ЧМ. И нет ничего плохого в том, что он хотел, чтобы сборная забила Сан-Марино много. Это здоровые спортивные амбиции.
Он отвечает за результат, с него и спрос. Мы должны были брать девять очков в трех матчах, мы это сделали. Должны были забивать много и не пропустить ни разу – сделали. Черчесов прав.
Сборную все так же любят. Это безумно приятно
Наши своей игрой на ЧМ-2018 заслужили любовь всей страны. С тех пор было пять матчей дома, меньше 30 тысяч за нее поболеть и не приходило.
- С Чехией (Ростов-на-Дону) – 45 тысяч
- Со Швецией (Калининград) – 31 тысяча (а было бы гораздо больше, будь стадион вместительнее)
- С Турцией (Сочи) – 38 тысяч
- С Сан-Марино (Саранск) – 42 тысячи
- С Кипром (Нижний Новгород) – не менее 40 тысяч
Заметьте, здесь нет ни одной топ-сборной, даже и близко нет ни одного суперигрока, ради которого собралось бы столько людей. Матчи нашей команды собирают полные стадионы, где горячо болеют, и это именно из-за нее самой. Сборная отплачивает, победить она не смогла только в Калининграде, но там и соперник был сильнее остальных.
Вокруг сборной нет никаких скандалов, только рабочая атмосфера
А риск был, зная, насколько неуживчивым бывает Черчесов с отдельными футболистами. Шум вокруг желаемого возвращения Денисова был, по сути, искусственным, на что тренер не обратил внимания. Были ли еще какие-то нервные ситуации за последний год?
Ни одной.
О том, что Дзюбе и Черчесову сойтись будет непросто, говорили еще до назначения нынешнего тренера. Не секрет, что и отсутствие Дзюбы на Кубке конфедераций неофициально объясняют не травмой, а конфликтом. С тех пор произошло лучшее, что могло произойти: тренер стал терпеливее, а игрок по-спортивному злее. Оба изобрели жест, которым теперь Дзюба празднует голы – это было в тот счастливый день 14 июня прошлого года, когда в первом матче наши разгромили Саудовскую Аравию.
С тех пор Дзюба дорос аж до капитана и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, а Черчесов дает результат – 1/4 ЧМ, уверенная позиция в квалификации к Евро. У нас наконец-то все друг друга понимают.
У нас отличные шансы на выход из группы
И об этом совсем не рано рассуждать. После четырех туров Россия опережает на три очка Шотландию и Казахстан. При всем уважении к казахской сборной ориентироваться все равно стоит, прежде всего, на шотландцев, которые очень нам помогли, провалившись, кстати, в гостевом матче с Казахстаном.
Ключевой матч и для нас, и для Шотландии – 6 сентября, наши сыграют с шотландцами на выезде. Даже четыре очка в двух матчах с ними практически решат задачу выхода. Если наберем одинаково (по три или два) ситуация останется той же, что и сейчас. И она, конечно, будет в нашу пользу.
Мы четко осознаем свои силы и свои слабости. Это тоже плюс
Нет нужды с ностальгией вспоминать мощную сборную 2008-го или очень сильную 2012-го, когда лишь стечение обстоятельств не позволило добиться успеха на чемпионате Европы. Тогда эти команды были заметно сильнее нынешней.
Сейчас мы понимаем, что можем проиграть решающий матч в Лиге наций, если отсутствует половина основного состава – заменить их толком некем. Мы понимаем, что и от топ-сборной отхватим много, просто потому что класс команд несопоставим – товарищеские игры против Бразилии, Франции и Германии это четко показали. Мы и не ставим великих целей вроде полуфинала Евро, четко осознавая свои силы, понимая, что четвертьфинал ЧМ это безумно приятный максимум.
Осознание + амбиции + шикарная поддержка + отсутствие скандальности + правильное упрямство тренера. На выходе мы получаем команду, за которую просто хочется искренне болеть. Уверены ли вы были в этом еще год назад?