Сборная России выиграла три матча 14:0. Общий счет не обманчив, у нас все здорово

Тренер упрямо гнет свою линию. И это правильно

Матч с Бельгией стоит оставить за скобками – там слишком сильный соперник, который уж конечно выше классом. В следующих трех матчах Станислав Черчесов делал минимум изменений – в старте регулярно выходили сразу семь человек . Было бы и больше, если бы не травмы Зобнина весной и Газинского с Черышевым под летние матчи.

Черчесов определился с вратарем (Гилерме), ставил стабильную защитную четверку (Кудряшов-Семенов-Джикия-Фернандес), в средней линии полагался на отлично проведшего весну Оздоева, ну и нахождение Дзюбы в составе сомнению не подвергалось. Многие требуют в старт Чалова, хотят видеть в сборной молодых парней из «Краснодара». Черчесов гнет свою линию, как это было и в ситуации с Денисовым перед ЧМ. И нет ничего плохого в том, что он хотел, чтобы сборная забила Сан-Марино много. Это здоровые спортивные амбиции.

Он отвечает за результат, с него и спрос. Мы должны были брать девять очков в трех матчах, мы это сделали. Должны были забивать много и не пропустить ни разу – сделали. Черчесов прав.