Деян Ловрен
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Футбол
Мохамед Салах
Зенит
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#Деян Ловрен #РПЛ #Футбол #Зенит #Мохамед Салах

Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: рассказал о встрече с медведем и захвалил новую прическу

03 августа, 20:45

Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и оттуда позвонил своему другу Мохамеду Салаху по просьбе медиаслужбы «Зенита».

Ловрен похвалил прическу Салаха. «Лучше, чем твоя», – сказал Салах, Ловрен согласился. Самое интересное – дальше.

Ловрен: Только что прилетел, вышел из аэропорта, видел группу встречающих, а позади стоял медведь!

Салах оценил:

Ловрен рассказал: Чума, брат! И я говорю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?»

Салах: А они что?

Ловрен: Не волнуйся, он тебя не съест – он нормальный и дружелюбен к людям.

Салах предложил: Можешь поселиться с одним из них!

Дальше они поговорили о планах, Ловрен сказал, что встретится с командой, а Салах спросил: «Ты будешь капитаном?». «Хочешь, чтобы им был я? Если хочешь – буду стараться», – отреагировал Ловрен.

Затем снова Ловрен снова похвалил прическу Салаха, узнал, что сделать ее было дорого, и предположил, что именно поэтому Салах и решился укоротить волосы.

«Невероятно! Я в шоке, что он ответил», – заключил Ловрен после звонка.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с видео
Пока все хорошо. А дальше?
Ловрен – это опасно
Комментарии (1)
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Валера Полевиков
03 августа, 23:04

Почему они так искренне смеются над такими средними шутками...

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