Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: рассказал о встрече с медведем и захвалил новую прическу

Ловрен рассказал: Чума, брат! И я говорю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?»

Салах: А они что?

Ловрен: Не волнуйся, он тебя не съест – он нормальный и дружелюбен к людям.

Салах предложил: Можешь поселиться с одним из них!

Дальше они поговорили о планах, Ловрен сказал, что встретится с командой, а Салах спросил: «Ты будешь капитаном?». «Хочешь, чтобы им был я? Если хочешь – буду стараться», – отреагировал Ловрен.