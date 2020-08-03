Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: рассказал о встрече с медведем и захвалил новую прическу
Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и оттуда позвонил своему другу Мохамеду Салаху по просьбе медиаслужбы «Зенита».
Ловрен похвалил прическу Салаха. «Лучше, чем твоя», – сказал Салах, Ловрен согласился. Самое интересное – дальше.
Ловрен: Только что прилетел, вышел из аэропорта, видел группу встречающих, а позади стоял медведь!
Салах оценил:
Ловрен рассказал: Чума, брат! И я говорю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?»
Салах: А они что?
Ловрен: Не волнуйся, он тебя не съест – он нормальный и дружелюбен к людям.
Салах предложил: Можешь поселиться с одним из них!
Дальше они поговорили о планах, Ловрен сказал, что встретится с командой, а Салах спросил: «Ты будешь капитаном?». «Хочешь, чтобы им был я? Если хочешь – буду стараться», – отреагировал Ловрен.
Затем снова Ловрен снова похвалил прическу Салаха, узнал, что сделать ее было дорого, и предположил, что именно поэтому Салах и решился укоротить волосы.
«Невероятно! Я в шоке, что он ответил», – заключил Ловрен после звонка.
Почему они так искренне смеются над такими средними шутками...