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«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»
Этим летом «Спартак» – самый громкий клуб России. И почти весь шум – про одну и ту же тему.
Федун жестко и часто критикует «Зенит». Такого раньше не было
Леонид Федун спокойно реагировал на поражения «Спартака» от «Зенита» в чемпионате, но не выдержал после того, как полуфинал Кубка уехал в Санкт-Петербург.
• «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство», – реакция на решение РФС.
• «Хотим запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, и мы будем чемпионами», – недовольство судейством.
• «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», – это уже после полуфинала Кубка.
Слишком много слов всего за пару месяцев. Все – с очень жесткой риторикой на грани. Когда главный человек клуба начинает говорить так, это сигнал новых правил игры?
Переход Кокорина – рискованный, но громкий
Вспоминаем события зимы – они важны для контекста.
- «Зенит» подписал контракт с Кокориным в сентябре 2019-го.
- Кокорин томился и ждал до зимы, чтобы заявиться в чемпионат.
- Главный тренер Семак показывал, что Кокорин ему нужен.
- Внезапно – объявление об уходе и отказ уходить.
- Ссылка в «Зенит-2».
- Аренда в «Сочи».
Президент «Зенита» Александр Медведев в том сюжете вел себя противоречиво и обтекаемо. Кокорин сидел в Сочи на действующем контракте «Зенита» и собирался минимум обсуждать продление летом. Но отношение между Кокориным и клубом треснули.
В такой момент вытащить Кокорина – все еще сильного, но все еще очень рискованного форварда – из зенитовской системы – это заявление: вы сами его упустили, зато мы покажем, как надо работать с таким персонажем.
По информации журналиста Сергея Егорова, гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов хотел трансфер Кокорина вот почему: «Обойти в этой борьбе всех и сделать больно «Зениту» – это уже перчатка от Газизова». Ранее Газизов так и говорил: «Мне приятно кинуть им перчатку».
Кокорин хорош – но ему 29, ранее он перенес травму крестов и осложнение, а за последние два года провел всего чуть более десятка матчей. Плюс у «Спартака» уже есть Понсе, Соболев и Ларссон. То есть функционально трансфер опасный. Но имиджево-репутационная сторона зарешала. «Зениту» Кокорин тоже был нужен, но «Зенит» его не удержал. На этом фоне «Спартак» как будто бы показал, что тягается весом.
Кажется, «Спартак» хочет сделать с «Химками» то же, что «Зенит» делал с «Сочи»
Весь год страна обсуждала, что «Сочи» – это филиал «Зенита». Переехавший из СПб клуб ворвался в вышку и взял в состав аж девять зенитовцев. Девять!
Возможно, «Спартак» готовит нечто подобное с «Химками». Всю историю мы разбирали тут. Тезисами – главное:
• Sport24 сообщил, что «Спартак» финансово поможет «Химкам» с выходом в РПЛ и отдаст им игроков в аренду. Сам клуб вряд ли найдет финансирование.
• По информации Metaratings, «Химки» назначили на должность спортивного директора Сергея Егорова – и сделали это по совету Газизова. Странная история – Егоров ушел в день назначения, а потом вернулся.
• Сергей Юран пылал: он уволен, потому что так захотел «Спартак». И еще: «Указание пришло от «Спартака». Лично от Шамиля Газизова».
• Вместо Юрана главным тренером «Химок» назначен Дмитрий Гунько. Гунько проработал в системе «Спартака» 12 лет.
• Есть информация от «Чемпионата», что «Химки» арендуют у «Спартака» Тимофеева, Ломовицкого и Мелкадзе.
Правила запрещают приводить в лигу официальные фарм-клубы. Но неформальное партнерство с некой вертикальной иерархией – формально разрешенная лазейка. Раньше мощи на такое хватало только у одного клуба. «Спартак» этим летом каждым важным шагом говорит, что разозлился и врывается в игру престолов.