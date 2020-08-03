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#Спартак #Александр Кокорин #Химки #Зенит #Футбол #Леонид Федун

«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»

2 часа назад
Михаил Морозов
Роман Абрамов

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Этим летом «Спартак» – самый громкий клуб России. И почти весь шум – про одну и ту же тему.

Федун жестко и часто критикует «Зенит». Такого раньше не было

Леонид Федун спокойно реагировал на поражения «Спартака» от «Зенита» в чемпионате, но не выдержал после того, как полуфинал Кубка уехал в Санкт-Петербург.

• «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство», – реакция на решение РФС.

• «Хотим запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, и мы будем чемпионами», – недовольство судейством.

• «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», – это уже после полуфинала Кубка.

Слишком много слов всего за пару месяцев. Все – с очень жесткой риторикой на грани. Когда главный человек клуба начинает говорить так, это сигнал новых правил игры?

«Спартак»

Переход Кокорина – рискованный, но громкий

Вспоминаем события зимы – они важны для контекста. 

  • «Зенит» подписал контракт с Кокориным в сентябре 2019-го.
  • Кокорин томился и ждал до зимы, чтобы заявиться в чемпионат.
  • Главный тренер Семак показывал, что Кокорин ему нужен.
  • Внезапно – объявление об уходе и отказ уходить.
  • Ссылка в «Зенит-2».
  • Аренда в «Сочи».

Президент «Зенита» Александр Медведев в том сюжете вел себя противоречиво и обтекаемо. Кокорин сидел в Сочи на действующем контракте «Зенита» и собирался минимум обсуждать продление летом. Но отношение между Кокориным и клубом треснули.

В такой момент вытащить Кокорина – все еще сильного, но все еще очень рискованного форварда – из зенитовской системы – это заявление: вы сами его упустили, зато мы покажем, как надо работать с таким персонажем.

По информации журналиста Сергея Егорова, гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов хотел трансфер Кокорина вот почему: «Обойти в этой борьбе всех и сделать больно «Зениту» – это уже перчатка от Газизова». Ранее Газизов так и говорил: «Мне приятно кинуть им перчатку».

Кокорин хорош – но ему 29, ранее он перенес травму крестов и осложнение, а за последние два года провел всего чуть более десятка матчей. Плюс у «Спартака» уже есть Понсе, Соболев и Ларссон. То есть функционально трансфер опасный. Но имиджево-репутационная сторона зарешала. «Зениту» Кокорин тоже был нужен, но «Зенит» его не удержал. На этом фоне «Спартак» как будто бы показал, что тягается весом.

«Спартак»

Кажется, «Спартак» хочет сделать с «Химками» то же, что «Зенит» делал с «Сочи»

Весь год страна обсуждала, что «Сочи» – это филиал «Зенита». Переехавший из СПб клуб ворвался в вышку и взял в состав аж девять зенитовцев. Девять!

Возможно, «Спартак» готовит нечто подобное с «Химками». Всю историю мы разбирали тут. Тезисами – главное:

• Sport24 сообщил, что «Спартак» финансово поможет «Химкам» с выходом в РПЛ и отдаст им игроков в аренду. Сам клуб вряд ли найдет финансирование.

• По информации Metaratings, «Химки» назначили на должность спортивного директора Сергея Егорова – и сделали это по совету Газизова. Странная история – Егоров ушел в день назначения, а потом вернулся.

• Сергей Юран пылал: он уволен, потому что так захотел «Спартак». И еще: «Указание пришло от «Спартака». Лично от Шамиля Газизова».

• Вместо Юрана главным тренером «Химок» назначен Дмитрий Гунько. Гунько проработал в системе «Спартака» 12 лет.

• Есть информация от «Чемпионата», что «Химки» арендуют у «Спартака» Тимофеева, Ломовицкого и Мелкадзе.

«Химки»

Правила запрещают приводить в лигу официальные фарм-клубы. Но неформальное партнерство с некой вертикальной иерархией – формально разрешенная лазейка. Раньше мощи на такое хватало только у одного клуба. «Спартак» этим летом каждым важным шагом говорит, что разозлился и врывается в игру престолов.

Что окружает эту историю
Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном
На чем основана версия, что «Спартак» теперь контролирует «Химки». И как развивалась вся история
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб
#ИграйтеКакЗенит. «Зенит» ответил Федуну
Комментарии (1)
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Илья
33 минуты назад

Спартак ведет себя, как всегда, как свиньи.

=)))

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