«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»

Этим летом «Спартак» – самый громкий клуб России. И почти весь шум – про одну и ту же тему.

Федун жестко и часто критикует «Зенит». Такого раньше не было

Леонид Федун спокойно реагировал на поражения «Спартака» от «Зенита» в чемпионате, но не выдержал после того, как полуфинал Кубка уехал в Санкт-Петербург.

• «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются . А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство», – реакция на решение РФС.

• «Хотим запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит , и мы будем чемпионами», – недовольство судейством.

• «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона . А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», – это уже после полуфинала Кубка.

Слишком много слов всего за пару месяцев. Все – с очень жесткой риторикой на грани. Когда главный человек клуба начинает говорить так, это сигнал новых правил игры?