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#Зенит #Футбол #Спартак #Кубок России

#ИграйтеКакЗенит. «Зенит» ответил Федуну

19 июля, 20:53
Александр Плеханов

ФК «Спартак»

Российский футбол = соревнование по хэштегам.

Мнение Леонида Федуна: «Вообще хотим запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, и мы будем чемпионами».

Ответ Романа Широкова на слова Федуна: «Я ему сказал: «Играйте как «Зенит», может быть тогда сможете первое место занять». Почему он такой хэштег не предложил?»

Ответ «Зенита» сразу после полуфинала Кубка России, где команда победила 2:1. Ввели так, что сотня ретвитов набежала за 15 минут:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (1)
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Nikita_Korzhavin
19 июля, 21:34

В-опреки

А-декватным

Р-ешениям

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