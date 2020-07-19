ИграйтеКакЗенит. «Зенит» ответил Федуну

Российский футбол = соревнование по хэштегам.

Мнение Леонида Федуна: «Вообще хотим запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, и мы будем чемпионами».

Ответ Романа Широкова на слова Федуна: «Я ему сказал: «Играйте как «Зенит», может быть тогда сможете первое место занять». Почему он такой хэштег не предложил?»

Ответ «Зенита» сразу после полуфинала Кубка России, где команда победила 2:1. Ввели так, что сотня ретвитов набежала за 15 минут: