Тедеско уже говорит по-русски. Это шестой язык, которым он владеет

Летом Наиль Умяров рассказывал, как навыки Тедеско помогают ему в отношениях с игроками: «Доменико общается с легионерами на их языке: с Жиго – на французском, с Понсе – на испанском, с другими ребятами – на английском. Он очень старается как можно чаще использовать русский язык. Иногда чем-то ему помогаем». Николай Рассказов подтверждал: «Он уже может строить целые предложения».

Впервые Тедеско публично заговорил на русском в феврале. Тогда он сказал фразу о том, что хочет выучить язык. 19 июня Тедеско ответил пресс-службе «Спартака»: «Я замечаю, что мой русский чуть-чуть лучше. Но не знаю». Перед игрой с «Тамбовом» Тедеско уже рассуждал на русском о проблемах «Спартака» без Зобнина. Теперь он ответил на русском языке на один из вопросов перед игрой с «Зенитом».

Реакция фанатов на такой прогресс Тедеско: