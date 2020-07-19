Тедеско уже говорит по-русски. Это шестой язык, которым он владеет
До приезда в Россию Доменико Тедеско знал пять языков:
🇩🇪 Немецкий
🇮🇹 Итальянский
🏴 Английский
🇪🇦 Испанский
🇨🇵 Французский
Еще в марте Тедеско объяснял, зачем ему учить еще и русский язык: «Это вопрос уважения к стране, которая вас принимает. Это правильно, когда пытаешься понять культуру. Изучение языка имеет фундаментальное значение». Когда Тедеско только уезжал из Германии, было известно, что он сразу начнет изучение языка. Работа в «Спартаке» стала для Тедеско первой за пределами Германии.
Летом Наиль Умяров рассказывал, как навыки Тедеско помогают ему в отношениях с игроками: «Доменико общается с легионерами на их языке: с Жиго – на французском, с Понсе – на испанском, с другими ребятами – на английском. Он очень старается как можно чаще использовать русский язык. Иногда чем-то ему помогаем». Николай Рассказов подтверждал: «Он уже может строить целые предложения».
Впервые Тедеско публично заговорил на русском в феврале. Тогда он сказал фразу о том, что хочет выучить язык. 19 июня Тедеско ответил пресс-службе «Спартака»: «Я замечаю, что мой русский чуть-чуть лучше. Но не знаю». Перед игрой с «Тамбовом» Тедеско уже рассуждал на русском о проблемах «Спартака» без Зобнина. Теперь он ответил на русском языке на один из вопросов перед игрой с «Зенитом».
Реакция фанатов на такой прогресс Тедеско: