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Виктор Гончаренко
Доменико Тедеско
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Спартак
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#Кубок России #Футбол #Спартак #ЦСКА #Доменико Тедеско #Виктор Гончаренко

Тедеско подбежал к Гончаренко пожать руку – тот его оттолкнул

05 марта, 01:40

«Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. По окончании овертайма Доменико Тедеско сорвался с места и побежал к тренерской скамейке ЦСКА. Реакция тренера «Спартака» – смесь эмоций – празднования и желания выполнить традиционный послематчевый ритуал с пожатой рукой тренеру.

Реакция тренера ЦСКА – отстранение и затем толчок Тедеско.

Гончаренко выставил руку.

Скриншот с видео

Отстранился от рукопожатия Тедеско.

Скриншот с видео

Демонстративно освободился от объятий.

Скриншот с видео

И затем ушел в подтрибунное помещение. Выглядело это некрасиво.

«Это окей для меня, никаких проблем, после матча с такими эмоциями может произойти всякое», – прокомментировал эпизод Тедеско. «Это эмоции, все бывает», – мнение гендиректора «Спартака» Томаса Цорна. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не видел этого эпизода.

«Здесь надо отметить, как Тедеско подбежал к Гончаренко. Он подбежал на рывке после свистка, когда еще эмоции не остыли. И они перехлестнули, – сказал в эфире «Матч ТВ» бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов. – Когда вы находитесь на скамейке запасных, эмоции переполняют. Плюс идет провокация».

Гончаренко странно прокомментировал эпизод:

«Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах. Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас штрафуют. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели».

Пока это весь комментарий тренера ЦСКА по эпизоду. В этом сезоне он уже отбывал дисквалификацию за плохое поведение – ругался на судей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншот с видео
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