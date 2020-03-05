Тедеско подбежал к Гончаренко пожать руку – тот его оттолкнул
«Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. По окончании овертайма Доменико Тедеско сорвался с места и побежал к тренерской скамейке ЦСКА. Реакция тренера «Спартака» – смесь эмоций – празднования и желания выполнить традиционный послематчевый ритуал с пожатой рукой тренеру.
Реакция тренера ЦСКА – отстранение и затем толчок Тедеско.
Гончаренко выставил руку.
Отстранился от рукопожатия Тедеско.
Демонстративно освободился от объятий.
И затем ушел в подтрибунное помещение. Выглядело это некрасиво.
«Это окей для меня, никаких проблем, после матча с такими эмоциями может произойти всякое», – прокомментировал эпизод Тедеско. «Это эмоции, все бывает», – мнение гендиректора «Спартака» Томаса Цорна. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не видел этого эпизода.
«Здесь надо отметить, как Тедеско подбежал к Гончаренко. Он подбежал на рывке после свистка, когда еще эмоции не остыли. И они перехлестнули, – сказал в эфире «Матч ТВ» бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов. – Когда вы находитесь на скамейке запасных, эмоции переполняют. Плюс идет провокация».
Гончаренко странно прокомментировал эпизод:
«Что на тренерской скамейке – то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах. Футбол – эмоциональный вид спорта, а нас штрафуют. Мне и в ложе понравилось, но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели».
Пока это весь комментарий тренера ЦСКА по эпизоду. В этом сезоне он уже отбывал дисквалификацию за плохое поведение – ругался на судей.