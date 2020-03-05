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Самуэль Жиго
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#Спартак #Футбол #Кубок России #Самуэль Жиго

Жиго с микрофоном завел трибуну «Спартака». На русском!

05 марта, 01:45

«Спартак» выиграл в четвертьфинале Кубка России у ЦСКА со счетом 3:2. И здорово отпраздновал победу с фанатами.

«Спартак»

«Спартак»

«Спартак»

Заводил трибуну на этот раз Самуэль Жиго. На видео даже можно услышать, как он говорит (кричит!) на русском языке.

Всего несколько месяцев назад трибуна пела про Массимо Карреру и изгоняла Олега Кононова. Сейчас «Спартак» с Доменико Тедеско выиграл у всех московских соперников – «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА, а фанаты снова стали единым целым с игроками.

Это точно должно помочь выстроить новую команду.

«Спартак»

«Спартак»

«Спартак»

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Все фото: Скриншот с твиттера
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