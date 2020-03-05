Жиго с микрофоном завел трибуну «Спартака». На русском!

Всего несколько месяцев назад трибуна пела про Массимо Карреру и изгоняла Олега Кононова. Сейчас «Спартак» с Доменико Тедеско выиграл у всех московских соперников – «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА, а фанаты снова стали единым целым с игроками.

Это точно должно помочь выстроить новую команду.