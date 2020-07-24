Твиттер «Локо» молчит больше недели. Это случайный бан из-за крупнейшего взлома в истории
UPD. «Локомотив» ничего не писал в твиттере с 15 июля, но вернулся через девять дней с реакцией на твит «Спартака»:
А вот вся история:
Что случилось?
Твиттер «Локомотива» 15 июля опубликовал видео с тренировки. И замолчал. И не заговорил даже в день рождения клуба, который в твиттере зарегистрирован как 23 июля.
Фанаты и сторонние читатели заволновались. «Зенит» даже отшутил мемом про котов и проспавшую Наташу.
Что говорит сам «Локомотив»?
Сначала – ничего. Но 23 июля директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо все объяснил:
«Твиттер «Локомотива» не был взломан, он заблокирован самим твиттером: мы узнали о массовых взломах крупнейших аккаунтов и поменяли пароль. Но верифицированные аккаунты, на которых недавно меняли пароль, теперь заблокированы. Общаемся с тех поддержкой – процесс, увы, не быстрый.
Что за массовые взломы твиттера?
15 июля Twitter перенес, возможно, крупнейшую хакерскую атаку в истории компании. Взломщики захватили аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса (это босс Amazon), Канье Уэста, Apple, Bitcoin и других крупных верифицированных аккаунтов. В каждом из них появилось сообщение о конкурсе по раздаче биткоинов, для которого сначала надо перевести тысячу долларов по ссылке. Twitter восстанавливал контроль над сервисом более двух часов. За это время хакеры получили больше ста тысяч долларов переводами от людей, которые поверили в сообщения со страниц звезд.
Всего хакеры взломали 130 аккаунтов.
Сейчас Twitter проводит большое внутреннее расследование, обещает прозрачный рассказ обо всем и перестраивает протоколы внутренней безопасности. Пока главная версия – проникновение через внутренние инструменты одного из сотрудников компании. Пока неизвестно, был ли этот сотрудник обманут или вступил в сговор с хакерами. У Twitter проблемы: акции компании упали на 3% (минус миллиард рыночной капитализации), а Федеральная торговая комиссия США ведет проверку в отношении Twitter и готовит против него штраф.
Все перебои с доступом к верифицированным аккаунтом сейчас – большие технические работы компании. Сначала Twitter ограничил отправку твитов для всех аккаунтов с галочкой. Сейчас, по разным данным, – только тем профилям, которые недавно меняли профиль аккаунта и которые из-за этого выглядят подозрительно. Как сказал Брейдо, «Локо» как раз попал под этот пункт.