Твиттер «Локо» молчит больше недели. Это случайный бан из-за крупнейшего взлома в истории

Что говорит сам «Локомотив»?

Сначала – ничего. Но 23 июля директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо все объяснил:

«Твиттер «Локомотива» не был взломан, он заблокирован самим твиттером: мы узнали о массовых взломах крупнейших аккаунтов и поменяли пароль. Но верифицированные аккаунты, на которых недавно меняли пароль, теперь заблокированы. Общаемся с тех поддержкой – процесс, увы, не быстрый.

Что за массовые взломы твиттера?

15 июля Twitter перенес, возможно, крупнейшую хакерскую атаку в истории компании. Взломщики захватили аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса (это босс Amazon), Канье Уэста, Apple, Bitcoin и других крупных верифицированных аккаунтов. В каждом из них появилось сообщение о конкурсе по раздаче биткоинов, для которого сначала надо перевести тысячу долларов по ссылке. Twitter восстанавливал контроль над сервисом более двух часов. За это время хакеры получили больше ста тысяч долларов переводами от людей, которые поверили в сообщения со страниц звезд.