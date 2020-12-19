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Александр Кокорин
№91
Нападающий
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Команда
Фиорентина
Возраст
30
Рост
183
Вес
79
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Статистика
Матчи
«Это искусство. Даже если выглядят как говно». Монолог журналиста, который набил на груди лица Миранчука и Кокорина
#РПЛ
24 мая, 18:55
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
#Александр Кокорин
19 марта, 18:57
Ого, судебная история Кокорина и Мамаева еще идет. Адвокаты хотят изменить приговор. Но зачем?
#Кокорин и Мамаев
08 февраля, 19:04
Кокорин дебютировал в Серии А. Отдал девять пасов, бегал под крики «Саша-Саша!»
#Кокорин в Фиорентине
06 февраля, 01:17
Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
#литература
29 января, 08:00
«Путин выгнал Кокорина из России». Итальянцы обсуждают русский трансфер «Фиорентины»
#Александр Кокорин
21 января, 20:53
Как устроена «Фиорентина» на самом деле и зачем ей нужен Кокорин. Объясняет эксперт по клубу
#Фиорентина
21 января, 16:45
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
#Спартак
06 ноября 2020, 11:00
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
21 января, 15:17
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
«Зенит» добивает «Спартак» троллинг-видео с отсылками к цитатам Газизова и Кокорина
#Зенит
16 декабря 2020, 22:55
Везде вижу новости про Кокорина и «Рому». Насколько это реально?
#Александр Кокорин
09 сентября 2020, 18:33
«Спартак» стал первым футбольным партнером игры PUBG Mobile. У нее больше полмиллиарда скачиваний
#Спартак
27 ноября 2020, 16:55
Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего
#РПЛ
18 октября 2020, 00:20
Урунов забил, Кокорин ассистировал, а 90 тысяч смотрели в ютубе, как «Спартак» играл на «Открытии» в гостях
#Спартак
16 сентября 2020, 21:45
Дебют Кокорина за «Спартак» – неудача на поле и похвала от Газизова
#Александр Кокорин
13 сентября 2020, 22:58
Какие сюжеты случились с русским футболом, пока была пауза
#РПЛ
08 августа 2020, 14:34
«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»
#Спартак
03 августа 2020, 16:11
Кокорин выигрывает турниры по CS:GO и соревнуется с Неймаром по владению оружием
#Александр Кокорин
02 августа 2020, 12:05
Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова
#Александр Кокорин
31 июля 2020, 13:00
Кокорин дружит с Соболевым. Продал ему Porshe и посвятил новое празднование (раньше сосал палец, но бросил после тюрьмы)
#Александр Кокорин
31 июля 2020, 00:50
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб
#Александр Кокорин
30 июля 2020, 19:30
Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты
#Россия
14 июля 2020, 07:40
Мамаев после тюрьмы сыграл только полтора матча – но это уже лучший сюжет сезона
#Павел Мамаев
28 июня 2020, 14:25
Кокорин и Песков носят «противовирусные бейджи». Аккуратнее: их эффективность не доказана
#Александр Кокорин
09 апреля 2020, 14:46
Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый
#РПЛ
12 марта 2020, 14:08
Как изменился мир без голов Кокорина
#Александр Кокорин
02 марта 2020, 00:49
Первый матч Кокорина – детальный разбор
#Александр Кокорин
01 марта 2020, 20:56
12 главных трансферов зимы в РПЛ
#РПЛ
22 февраля 2020, 13:31
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Что мы знаем о контракте Кокорина
#Александр Кокорин
29 января 2020, 14:20
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