«Спартак» стал первым футбольным партнером игры PUBG Mobile. У нее больше полмиллиарда скачиваний
«Спартак» и российское отделение игры PUBG Mobile объявили о сотрудничестве. С 30 ноября по 13 декабря игроки смогут получить внутриигровую экипировку с символами «Спартака» и логотип клуба на обмундировании персонажей. Для этого нужно выполнять специальные задания в игре. Еще «Спартак» разыграет среди геймеров пяти футболок, подписанных игроками команды.
О сотрудничестве «Спартак» рассказал с помощью проморолика, в котором снялись четыре футболиста: Кокорин, Джикия, Гапонов и Маслов. В ролике показано, как геймплей PUBG переплетается с футболом.
PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – многопользовательская игра китайского издателя Tencent в жанре королевской битвы. Принцип простой: до сотни человек высаживаются на остров, нужно искать оружие и убивать других игроков. Кто останется последний – тот победит.
Игра вышла на ПК в марте 2017-го и за первые полгода ее купили 13 миллионов человек. Через год вышла мобильная версия (именно с ней у «Спартака» коллаб), у которой в 2019-м было полмиллиарда загрузок.
PUBG любят футболисты. Например, Неймар ее постоянно стримит, а Кевин Де Брюйне даже занял третье место на турнире Global Challenge.