«Спартак» стал первым футбольным партнером игры PUBG Mobile. У нее больше полмиллиарда скачиваний

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – многопользовательская игра китайского издателя Tencent в жанре королевской битвы. Принцип простой: до сотни человек высаживаются на остров, нужно искать оружие и убивать других игроков. Кто останется последний – тот победит.

Игра вышла на ПК в марте 2017-го и за первые полгода ее купили 13 миллионов человек. Через год вышла мобильная версия (именно с ней у «Спартака» коллаб), у которой в 2019-м было полмиллиарда загрузок.

PUBG любят футболисты. Например, Неймар ее постоянно стримит, а Кевин Де Брюйне даже занял третье место на турнире Global Challenge.