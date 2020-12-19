Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован

Александр Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. Его достижения за это время:

✔️ Восемь матчей в РПЛ, четыре из них – в старте.

✔️ Два гола с пенальти «Химкам» и «Ротору». Ассист в игре с «Краснодаром».

Кокорин не играл за «Спартак» с 29 ноября – с матча против «Ротора». Тогда он впервые забил за клуб на домашнем стадионе.

Почему не играет Кокорин – главная теория заговора этого сезона

Кокорин пропустил старт сезона-2020/21 из-за травмы. Из-за нее же не сыграл во всех декабрьских матчах. Transfermarkt насчитал у Кокорина уже четыре травмы за пять месяцев в «Спартаке». Суммарно из-за них он пропустил 12 официальных матчей. За всю карьеру до «Спартака» Transfermarkt выделил у Кокорина такие же четыре травмы.

В сентябре Кокорин стался на скамейке в игре «Спартака» и «Рубина». Через шесть дней дебютировал в стартовом составе «Спартака», а перед этим говорил: «Чувствую себя хорошо. Все в порядке. Почему не играл сегодня, не знаю». Тот матч с «Рубином» остался единственным, где Кокорин был в заявке и не вышел на поле.