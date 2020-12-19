Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
Александр Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. Его достижения за это время:
✔️ Восемь матчей в РПЛ, четыре из них – в старте.
✔️ Два гола с пенальти «Химкам» и «Ротору». Ассист в игре с «Краснодаром».
Кокорин не играл за «Спартак» с 29 ноября – с матча против «Ротора». Тогда он впервые забил за клуб на домашнем стадионе.
Почему не играет Кокорин – главная теория заговора этого сезона
Кокорин пропустил старт сезона-2020/21 из-за травмы. Из-за нее же не сыграл во всех декабрьских матчах. Transfermarkt насчитал у Кокорина уже четыре травмы за пять месяцев в «Спартаке». Суммарно из-за них он пропустил 12 официальных матчей. За всю карьеру до «Спартака» Transfermarkt выделил у Кокорина такие же четыре травмы.
В сентябре Кокорин стался на скамейке в игре «Спартака» и «Рубина». Через шесть дней дебютировал в стартовом составе «Спартака», а перед этим говорил: «Чувствую себя хорошо. Все в порядке. Почему не играл сегодня, не знаю». Тот матч с «Рубином» остался единственным, где Кокорин был в заявке и не вышел на поле.
«Спартак» пару раз за сезон попадал в странную историю с официальным объявлением о возвращении Кокорина в общую группу. Сначала это было 8 сентября, когда клуб снес новость и выпустил отредактированную (из-за Понсе). Новая история – в декабре. 9 числа «Спартак» показал новость о возвращении Кокорина в общую группу. Но в заявке на игры его не было.
Здесь же интересна волна инсайдов вокруг неформальных договоренностей между «Спартаком», «Зенитом» и «Сочи». Якобы по ним Кокорину нельзя играть против этих команд. «Спартак» сыграл с ними уже четыре раза – и взял всего два очка. Кокорин не попал в заявку ни на один из этих матчей. Два были в декабре – после той новости о его возвращении в общую группу.
Контракт Кокорина со «Спартаком» действует до лета 2023 года. Доменико Тедеско уже объявил о летнем уходе из команды, поэтому дальше развивать Кокорина будет другой тренер. Сам Кокорин все время говорит о любви к «Спартаку», но именно Тедеско в основе его видел редко. В октябре-ноябре была серия сразу из трех игр, где Кокорин выходил на замену.
Теперь Кокорин улетел на Мальдивы. Из-за этого пошли слухи о его уходе
Массажист Сергей Колесников рассказал, что Кокорин улетел на Мальдивы для восстановления после очередной травмы. «Чемпионат» перед этим писал о том, как клуб заставляет Кокорина тренироваться: «Кокорина не отпускают в отпуск. При этом у Александра есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой».
Параллельно развивается история с возможным уходом Кокорина из «Спартака». Шамиль Газизов уже уволен, а ведь именно его слова Кокорин называл важным фактором при выборе клуба. Еще летом у Кокорина были разговоры с «Ромой». Сейчас за ним следит «Фиорентина». Sport24 вообще вбрасывает информацию об интересе к Кокорину со стороны «Сочи».
На ситуацию с уходом влияет и общее впечатление от игры Кокорина. В момент перехода он забрал девятый номер у Мирзова. Рассказывал, что для него это принципиальный момент. Мирзов согласился, а потом вообще ушел в аренду в «Химки». Теперь передает привет «Спартаку» после голов. Их у него уже четыре, хотя за «Химки» Мирзов сыграл всего семь матчей.
В нападении у самого «Спартака» сейчас играет даже Илья Кутепов. Ларссон и Понсе – основные бомбардиры, которые выходят постоянно. Адекватной подмены по позиции для них нет вообще. Все из-за травм Кокорина и Соболева. Кутепов насобирал выходов на замену на такие же восемь игр в сезоне. Его выходы выглядят максимально полезными.
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго