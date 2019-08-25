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Эсекьель Понсе
№22
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
29 марта 1997 (23) года
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков
#Спартак
25 августа 2019, 22:00
Чалову сломали нос, но судьи это пропустили. КДК разобрался
#РПЛ
14 августа 2019, 17:30
Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа
#Спартак
03 августа 2019, 20:18
Поражение от «Тамбова» – подтверждение всех проблем «Спартака». Кононов потерял контроль над ситуацией
#Спартак
27 июля 2019, 18:53
«Спартак» и трансфер вратаря из Италии. К нему есть 5 неудобных вопросов
#Спартак
26 июня 2019, 20:49
К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
#Эсекьель Понсе
21 июня 2019, 17:17