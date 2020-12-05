Эсекьель Понсе
№22
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
29 марта 1997 (24) года
Рост
178
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Победный гол «Спартака» – комедия. Чуть не получился автогол, а потом защитник выбил мяч из ворот
#Спартак
05 декабря 2020, 19:32
Понсе промазал по пустым воротам. Через пять минут исправился и забил – так «Спартак» вырвал ничью
#Эсекьель Понсе
03 октября 2020, 20:52
Урунов забил, Кокорин ассистировал, а 90 тысяч смотрели в ютубе, как «Спартак» играл на «Открытии» в гостях
#Спартак
16 сентября 2020, 21:45
Раньше Понсе прыгал в Шунина и не мог забить в РПЛ. Сейчас – второй гол в трех матчах за сезон
#Эсекьель Понсе
19 августа 2020, 18:16
Вратарь «Сочи» снес Понсе в штрафной, но пенальти не было. Есть мнение, что до этого он коснулся мяча рукой
#Спартак
11 июля 2020, 23:07
«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков
#Спартак
25 августа 2019, 22:00
Чалову сломали нос, но судьи это пропустили. КДК разобрался
#РПЛ
14 августа 2019, 17:30
Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа
#Спартак
03 августа 2019, 20:18
# новости спорта
Ларссон и Понсе – лучшие бомбардиры РПЛ. Они забили по восемь голов
05 декабря 2020, 18:33
Понсе всего за десять матчей повторил личный результат по голам в РПЛ за прошлый сезон
24 октября 2020, 19:41
«Ньюэллс Олд Бойз» обвинил «Спартак» и «Рому», что клубы искусственно занизили цену Понсе
06 мая 2020, 14:58
Поражение от «Тамбова» – подтверждение всех проблем «Спартака». Кононов потерял контроль над ситуацией
#Спартак
27 июля 2019, 18:53
«Спартак» и трансфер вратаря из Италии. К нему есть 5 неудобных вопросов
#Спартак
26 июня 2019, 20:49
К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
#Эсекьель Понсе
21 июня 2019, 17:17