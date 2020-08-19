Раньше Понсе прыгал в Шунина и не мог забить в РПЛ. Сейчас – второй гол в трех матчах за сезон

• Перешел летом, а первый гол в РПЛ забил только в конце октября. Так совпало, что это был первый гол «Спартака» при Доменико Тедеско. До этого по паре раз забил «Туну» в Лиге Европы и КАМАЗу в Кубке. Всего в сезоне РПЛ вышло шесть голов в 27 матчах – негусто для центрфорварда.

«Понсе просто не приносит пользу «Спартаку». Очень низкий КПД. Не обыграть, не пробить точно. Одним словом, бесполезен», – заключил бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

• Даже по самому трансферному делу были вопросы – в ФИФА обратился «Ньюэллс Олд Бойз» по поводу комиссии в размере 40% от суммы сделки, когда Понсе переходил из «Ромы» в «Спартак». Тогда же «Спартак» приобрел из «Ромы» вратаря Романьоли, аргентинский клуб считает, что это случилось из-за необходимой для «Ромы» выплаты этой комиссии.

Спортивный юрист Михаил Прокопец говорил, что сам «Спартак» ничего не нарушал, да и претензии к «Роме» вряд ли обоснованы.