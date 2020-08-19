Раньше Понсе прыгал в Шунина и не мог забить в РПЛ. Сейчас – второй гол в трех матчах за сезон
Эсекьель Понсе перешел в «Спартак» летом 2019 года. По данным Transfermarkt, «Спартаку» он обошелся в три миллиона евро. Обсуждался трансфер долго по нескольким моментам:
• В РПЛ Понсе начал с трех матчей без голов, а в четвертом – жутко влетел в Антона Шунина в игре с «Динамо». Итог – удаление, дисквалификация на несколько матчей и много критики за агрессию в эпизоде, который того не требовал.
• Перешел летом, а первый гол в РПЛ забил только в конце октября. Так совпало, что это был первый гол «Спартака» при Доменико Тедеско. До этого по паре раз забил «Туну» в Лиге Европы и КАМАЗу в Кубке. Всего в сезоне РПЛ вышло шесть голов в 27 матчах – негусто для центрфорварда.
«Понсе просто не приносит пользу «Спартаку». Очень низкий КПД. Не обыграть, не пробить точно. Одним словом, бесполезен», – заключил бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.
• Даже по самому трансферному делу были вопросы – в ФИФА обратился «Ньюэллс Олд Бойз» по поводу комиссии в размере 40% от суммы сделки, когда Понсе переходил из «Ромы» в «Спартак». Тогда же «Спартак» приобрел из «Ромы» вратаря Романьоли, аргентинский клуб считает, что это случилось из-за необходимой для «Ромы» выплаты этой комиссии.
Спортивный юрист Михаил Прокопец говорил, что сам «Спартак» ничего не нарушал, да и претензии к «Роме» вряд ли обоснованы.
На деле же трансфер перестал выглядеть провальным в 2020 году, когда Понсе стал забивать активнее.
• Например, при возобновлении сезона Понсе отметился тремя голами в пяти матчах – удвоил счет в дерби с ЦСКА, сравнял с «Оренбургом», забил решающий мяч «Арсеналу». Теперь он забивает в двух матчах подряд в новом сезоне – «Ахмату» и «Уфе».
• Голы в принципиальных играх тоже были – «Локомотиву» дважды помимо ЦСКА.
• Голы были разными. Хотя изначально Понсе – игрок вратарской, он забивал так и в еврокубке, и в РПЛ.
Несколько голов – головой. Тоже сильная сторона.
Но и перекинуть вратаря – без проблем:
Под давлением разобраться с защитниками он тоже может:
Или просто на месте центрфорварда завершить момент:
• «У него хорошее предчувствие развития эпизода», – выделял качество Понсе капитан «Туна» Деннис Хедигер. Правильно сказал, именно с «Туном» Понсе мгновенно сориентировался в эпизоде и открыл счет:
Если в прошлом сезоне Понсе забил шесть голов в 27 играх РПЛ, то сейчас – уже два в трех, и «Уфе» в третьем туре «Спартак» не проиграл из-за гола Понсе в первом тайме.
Интересно, насколько он будет стабилен. Сериями по два матча подряд с голами он уже выделялся и в ЛЕ, и в РПЛ. Только в Греции, где Понсе играл за АЕК, такое происходило гораздо чаще.