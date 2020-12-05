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#Спартак #РПЛ #Футбол #Спартак #Эсекьель Понсе

Победный гол «Спартака» – комедия. Чуть не получился автогол, а потом защитник выбил мяч из ворот

05 декабря, 19:32
Александр Плеханов

Тедеско обнимает Понсе и Ларссона после матча.

Твиттер «Спартака»

«Спартак» разгромил «Тамбов» со счетом 5:1. Понсе и Ларссон забили по два гола и теперь делят первое место в списке бомбардиров. Прямо сейчас они оба имеют по восемь голов и перекрытые показатели по статистике из прошлого сезона. Ларссон вообще стал лучшим игроком матча. «Спартак» впервые с 2013 года забил пять голов в игре РПЛ.

Решающий момент – старт второго тайма. При счете 1:0 игроки «Спартака» убежали вдвоем на шестерых соперников. Рыжиков отбил первый удар, но дальше против него сыграли защитники. Один игрок покатил мяч в штангу собственных ворот, другой добежал, но вытащил мяч уже за линией. Только ВАР определил, что в этом моменте вообще был гол.

Мяч пересек линию именно в моменте с ударом Понсе, поэтому гол засчитан.

ютуб-канал «Матч ТВ»

ютуб-канал «Матч ТВ»

Лидеры «Тамбова» бойкотировали игру из-за задержки по выплате зарплат. Поэтому в старте вышли два парня из молодежной команды. В первой же атаке после гола Понсе забил «Тамбов». В моменте с голом ассистом отметился Дмитрий Меренчуков – игрок, который впервые вышел на поле в матче РПЛ.

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Больше «Тамбов» в этой игре не забивал, а в конце матча пропустил три гола за десять минут. Президент РПЛ Сергей Прядкин намекнул, что на результат повлиял протест игроков «Тамбова»: «Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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