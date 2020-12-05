Победный гол «Спартака» – комедия. Чуть не получился автогол, а потом защитник выбил мяч из ворот
«Спартак» разгромил «Тамбов» со счетом 5:1. Понсе и Ларссон забили по два гола и теперь делят первое место в списке бомбардиров. Прямо сейчас они оба имеют по восемь голов и перекрытые показатели по статистике из прошлого сезона. Ларссон вообще стал лучшим игроком матча. «Спартак» впервые с 2013 года забил пять голов в игре РПЛ.
Решающий момент – старт второго тайма. При счете 1:0 игроки «Спартака» убежали вдвоем на шестерых соперников. Рыжиков отбил первый удар, но дальше против него сыграли защитники. Один игрок покатил мяч в штангу собственных ворот, другой добежал, но вытащил мяч уже за линией. Только ВАР определил, что в этом моменте вообще был гол.
Мяч пересек линию именно в моменте с ударом Понсе, поэтому гол засчитан.
Лидеры «Тамбова» бойкотировали игру из-за задержки по выплате зарплат. Поэтому в старте вышли два парня из молодежной команды. В первой же атаке после гола Понсе забил «Тамбов». В моменте с голом ассистом отметился Дмитрий Меренчуков – игрок, который впервые вышел на поле в матче РПЛ.
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
Больше «Тамбов» в этой игре не забивал, а в конце матча пропустил три гола за десять минут. Президент РПЛ Сергей Прядкин намекнул, что на результат повлиял протест игроков «Тамбова»: «Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип».