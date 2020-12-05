Победный гол «Спартака» – комедия. Чуть не получился автогол, а потом защитник выбил мяч из ворот

«Спартак» разгромил «Тамбов» со счетом 5:1. Понсе и Ларссон забили по два гола и теперь делят первое место в списке бомбардиров. Прямо сейчас они оба имеют по восемь голов и перекрытые показатели по статистике из прошлого сезона. Ларссон вообще стал лучшим игроком матча. «Спартак» впервые с 2013 года забил пять голов в игре РПЛ.

Решающий момент – старт второго тайма. При счете 1:0 игроки «Спартака» убежали вдвоем на шестерых соперников. Рыжиков отбил первый удар, но дальше против него сыграли защитники. Один игрок покатил мяч в штангу собственных ворот, другой добежал, но вытащил мяч уже за линией. Только ВАР определил, что в этом моменте вообще был гол.