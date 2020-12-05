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#РПЛ #Футбол #Спартак #Тамбов

«Спартак» не забивал пять голов в РПЛ с 2013 года

05 декабря, 18:52

Сравнение по матчам:

  • 2013. «Спартак» – «Волга» – 6:1
  • 2020. «Спартак» – «Тамбов» – 5:1

Ларссон и Понсе – лучшие бомбардиры РПЛ. Они забили по восемь голов

«Спартак» лидирует в РПЛ и остается одной из самых результативных команд чемпионата. За 17 матчей «Спартак» забил 32 гола.

Последней разгромной победой до этого матча оставалась игра в августе 2018-го, когда «Спартак» разгромил «Анжи» (4:1).

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 27
Понсе 62
Ларссон 83
Жиго 87
Понсе 90
5:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Онугха 65
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще повлияло на результат
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
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