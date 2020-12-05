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«Спартак» не забивал пять голов в РПЛ с 2013 года
05 декабря, 18:52
Сравнение по матчам:
- 2013. «Спартак» – «Волга» – 6:1
- 2020. «Спартак» – «Тамбов» – 5:1
Ларссон и Понсе – лучшие бомбардиры РПЛ. Они забили по восемь голов
«Спартак» лидирует в РПЛ и остается одной из самых результативных команд чемпионата. За 17 матчей «Спартак» забил 32 гола.
Последней разгромной победой до этого матча оставалась игра в августе 2018-го, когда «Спартак» разгромил «Анжи» (4:1).
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