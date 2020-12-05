«Спартак» не забивал пять голов в РПЛ с 2013 года

Сравнение по матчам:

2013. «Спартак» – «Волга» – 6:1

«Спартак» – «Волга» – 6:1 2020. «Спартак» – «Тамбов» – 5:1

Ларссон и Понсе – лучшие бомбардиры РПЛ. Они забили по восемь голов

«Спартак» лидирует в РПЛ и остается одной из самых результативных команд чемпионата. За 17 матчей «Спартак» забил 32 гола.

Последней разгромной победой до этого матча оставалась игра в августе 2018-го, когда «Спартак» разгромил «Анжи» (4:1).