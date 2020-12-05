Джордан Ларссон
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Эсекьель Понсе
Спартак
Ларссон и Понсе – лучшие бомбардиры РПЛ. Они забили по восемь голов
05 декабря, 18:33
«Спартак» разгромил «Тамбов» (5:1) в матче, где дублями отметились Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Еще один гол забил Жиго.
Ларссон уже перекрыл собственную статистику по прошлому сезону. Тогда он забил семь голов и сделал четыре ассиста. Сейчас показатели такие: 17 матчей, восемь голов, четыре ассиста.
Понсе забил восемь голов и сделал ассист за 15 матчей этого сезона РПЛ.
«Спартак» – одна из самых результативных команд чемпионата. За весь сезон клуб забил 32 гола. У «Зенита» столько же голов и матч в запасе.
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