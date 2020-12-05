Ларссон и Понсе – лучшие бомбардиры РПЛ. Они забили по восемь голов

Ларссон уже перекрыл собственную статистику по прошлому сезону. Тогда он забил семь голов и сделал четыре ассиста. Сейчас показатели такие: 17 матчей, восемь голов, четыре ассиста.

Понсе забил восемь голов и сделал ассист за 15 матчей этого сезона РПЛ.

«Спартак» – одна из самых результативных команд чемпионата. За весь сезон клуб забил 32 гола. У «Зенита» столько же голов и матч в запасе.