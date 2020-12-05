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#Джордан Ларссон #РПЛ #Футбол #Спартак #Эсекьель Понсе

Ларссон и Понсе – лучшие бомбардиры РПЛ. Они забили по восемь голов

05 декабря, 18:33

«Спартак» разгромил «Тамбов» (5:1) в матче, где дублями отметились Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Еще один гол забил Жиго.

Матч завершен
Спартак
Москва
Ларссон 27
Понсе 62
Ларссон 83
Жиго 87
Понсе 90
5:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Онугха 65

Ларссон уже перекрыл собственную статистику по прошлому сезону. Тогда он забил семь голов и сделал четыре ассиста. Сейчас показатели такие: 17 матчей, восемь голов, четыре ассиста.

Понсе забил восемь голов и сделал ассист за 15 матчей этого сезона РПЛ.

«Спартак» – одна из самых результативных команд чемпионата. За весь сезон клуб забил 32 гола. У «Зенита» столько же голов и матч в запасе.

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