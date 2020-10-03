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#Эсекьель Понсе #Футбол #РПЛ #Зенит #Спартак

Понсе промазал по пустым воротам. Через пять минут исправился и забил – так «Спартак» вырвал ничью

03 октября, 20:52

К 81-й минуте дерби «Зенит» вел в счет – 1:0, единственный мяч забил Александр Ерохин. У «Спартака» опасных эпизодов до того момента не было.

За 9 минут до конца основного времени «Спартак» зарабатывает угловой. После подачи Понсе сначала пробил головой в штангу, а потом промазал по пустым воротам.

Момент:

«Матч Премьер»

«Матч Премьер»

«Матч Премьер»

Видео момента:

Через пять минут исправился. Крал обвел двоих и отдал на Понсе – тот уже не промахнулся.

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