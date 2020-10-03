Понсе промазал по пустым воротам. Через пять минут исправился и забил – так «Спартак» вырвал ничью

К 81-й минуте дерби «Зенит» вел в счет – 1:0, единственный мяч забил Александр Ерохин. У «Спартака» опасных эпизодов до того момента не было.

За 9 минут до конца основного времени «Спартак» зарабатывает угловой. После подачи Понсе сначала пробил головой в штангу, а потом промазал по пустым воротам.

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