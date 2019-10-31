Приход Тедеско взбодрил Ларссона. Таким эффективным в России он еще не был
«Спартак» обыграл «Ростов» (2:1) в Кубке России. Клуб провел при Тедеско уже три матча. По ним рисуются несколько тенденций и ключевых моментов:
- Только один пропущенный гол. Это важно: до прихода Тедеско «Спартак» в последний раз играл на ноль 3 августа. Здесь удалось в двух играх из трех.
- Есть эксперименты с позициями игроков. О трансформации Бакаева мы подробно рассказывали здесь. Против «Ростова» на правом краю вышел Зобнин.
- Почти все мячи забивает Ларссон. Интересная история, потому что в старте Ларссон вышел только в Кубке России. Все равно получились уже четыре гола из пяти командных.
В игре с «Рубином» Джордан Ларссон появился на замену на 84-й минуте. В дебютном матче Тедеско в «Спартаке» его команда не забила. В матче с «Локомотивом» Ларссону дали уже больше игрового времени. Его выпустили со скамейки на 55-й минуте. За оставшееся время второго тайма Ларссон успел оформить первый дубль в «Спартаке».
Тогда это было интересно еще и из-за приезда Хенрика Ларссона. Легендарный швед приехал посмотреть на сына, побывал на тренировке и в музее «Спартака». Смотрел он и за матчем «Спартака» против «Локомотива». Папа так повлиял на настроение Джордана, что по эмоциям тот выдал лучший матч за «Спартак».
Потом зацените комментарии под этим постом в инстаграме Ларссона – там сплошные признания в том, какой Джордан топовый.
В кубковой встрече с «Ростовом» Ларссона впервые при Тедеско поставили в стартовый состав. В плотной игре в первом тайме он нашел момент: получил пас от Джикии и пробил в угол. Так получился третий мяч Ларссона за три матча при Тедеско. «Спартак» этим создал задел, а позже сам Ларссон и развил преимущество. Второй дубль подряд – это уже уровень.
Как Ларссон играл до этого
Ларссон постоянно выходил в старте, когда тренером был Кононов. Единственный успешный матч – игра против «Крыльев». В том матче Ларссон забил первый гол «Спартака», эта же игра стала последней победной встречей для Кононова в РПЛ. Забивал Ларссон и сразу после увольнения Кононова. На его счету мяч в ворота «Краснодара», когда «Спартак» проиграл со счетом 1:2.
Больше результативных матчей в «Спартаке» у Ларссона не было. Его игру показательно описывал Андрей Тихонов: «Смотрел, как играет Ларссон. Если бы у тех людей, кто привозил его, была совесть, они бы его уже забрали и продали, пока есть такая возможность. Ни одной передачи вперед не увидел. Либо назад, либо поперек».
Теперь все поменялось. Так Ларссона сейчас воспринимают фанаты: