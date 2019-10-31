Приход Тедеско взбодрил Ларссона. Таким эффективным в России он еще не был

В игре с «Рубином» Джордан Ларссон появился на замену на 84-й минуте. В дебютном матче Тедеско в «Спартаке» его команда не забила. В матче с «Локомотивом» Ларссону дали уже больше игрового времени. Его выпустили со скамейки на 55-й минуте. За оставшееся время второго тайма Ларссон успел оформить первый дубль в «Спартаке».

Тогда это было интересно еще и из-за приезда Хенрика Ларссона. Легендарный швед приехал посмотреть на сына, побывал на тренировке и в музее «Спартака». Смотрел он и за матчем «Спартака» против «Локомотива». Папа так повлиял на настроение Джордана, что по эмоциям тот выдал лучший матч за «Спартак».

Потом зацените комментарии под этим постом в инстаграме Ларссона – там сплошные признания в том, какой Джордан топовый.