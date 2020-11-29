Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
Драма с заменой Ильи Кутепова в матче «Спартака» и «Ротора»:
1. Собирался на поле еще на 66-й минуте. Георгий Джикия получил небольшое повреждение и присел на газон. Кутепов готовился, переодевался на скамейке и даже успел надеть игровую форму.
В результате Джикия поднялся, немного похромал и продолжил матч – замена на Кутепова не понадобилась.
2. Тедеско все же выпустил Илью Кутепова на поле, но гораздо позже – на 89-й минуте, за пять минут до финального свистка.
Кутепов сменил Джордана Ларссона. И нет, он не пошел в оборону очередным защитником – Кутепов остался в нападении и даже пару раз подключился к атакам «Спартака». Одна стала предголевой.
Так располагался Кутепов, когда его выпустили на поле – был одним из двух игроков «Спартака», которые играли впереди.
Момент перед угловым, с которого забил Жиго. Кутепов получил мяч и отдал пас на Мозеса, чей удар отбил голкипер «Ротора».
Дальше – тот самый угловой, с которого забил Жиго.
У Тедеско потом спросили про Кутепова в нападении. Его ответ:
«Почему бы нет? Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но, когда играем на ограниченном пространстве, например, 4 на 4, то Кутепов хорошо выглядит в завершении.
У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок – это всегда опасно. Холанд в «Дортмунде» такой, Левандовски в «Баварии», де Йонг в «Севилье». Кутепов – это одна из опций».