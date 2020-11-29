Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго

Драма с заменой Ильи Кутепова в матче «Спартака» и «Ротора»:

1. Собирался на поле еще на 66-й минуте. Георгий Джикия получил небольшое повреждение и присел на газон. Кутепов готовился, переодевался на скамейке и даже успел надеть игровую форму.

В результате Джикия поднялся, немного похромал и продолжил матч – замена на Кутепова не понадобилась.

2. Тедеско все же выпустил Илью Кутепова на поле, но гораздо позже – на 89-й минуте, за пять минут до финального свистка.

Кутепов сменил Джордана Ларссона. И нет, он не пошел в оборону очередным защитником – Кутепов остался в нападении и даже пару раз подключился к атакам «Спартака». Одна стала предголевой.

Так располагался Кутепов, когда его выпустили на поле – был одним из двух игроков «Спартака», которые играли впереди.