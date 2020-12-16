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Тедеско не продлит контракт со «Спартаком»
вчера, 22:42
Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» рассказал, что не продлит контракт со «Спартаком». Соглашение истекает в конце сезона-2020/21.
«Я вчера объявил владельцу клуба, что не продлю контракт. Это самое сложное решение в моей карьере», – сказал Тедеско на пресс-конференции.
Он объяснил, что оно связано с семьей. Из-за коронавируса и закрытых границ они не могут видеться.
«Спартак» занимает второе место в РПЛ, но отстает от лидирующего «Зенита» уже на шесть очков.
Тедеско работает в «Спартаке» с октября 2019 года. До этого он тренировал «Шальке».
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