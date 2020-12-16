Доменико Тедеско
РПЛ
Футбол
Спартак
Поделиться:
Комментарии:
0
#Доменико Тедеско #РПЛ #Футбол #Спартак

Тедеско не продлит контракт со «Спартаком»

вчера, 22:42

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» рассказал, что не продлит контракт со «Спартаком». Соглашение истекает в конце сезона-2020/21. 

«Я вчера объявил владельцу клуба, что не продлю контракт. Это самое сложное решение в моей карьере», – сказал Тедеско на пресс-конференции. 

Он объяснил, что оно связано с семьей. Из-за коронавируса и закрытых границ они не могут видеться.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, но отстает от лидирующего «Зенита» уже на шесть очков.

Тедеско работает в «Спартаке» с октября 2019 года. До этого он тренировал «Шальке».

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 8
Ракицкий 73
Дзюба 90
3:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Ловрен 22
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Тедеско уже говорит по-русски. Это шестой язык, которым он владеет
Так как тренер «Сочи» оскорбил Тедеско? Версия «Спартака»: расизм – «это наша земля»
«Коммент.Шоу» извинилось за шутку о Тедеско с отрубленной головой. Потому что она не понравилась «Спартаку»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Доменико Тедеско
#РПЛ
#Футбол
#Спартак