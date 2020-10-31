«Коммент.Шоу» извинилось за шутку о Тедеско с отрубленной головой. Потому что она не понравилась «Спартаку»
32-й выпуск «Коммент.Шоу» собрал уже 47 тысяч просмотров на ютубе. Гостем программы стал бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Он рассказывал об инстаграме, карьере и других вещах из собственной жизни. Вся программа длилась 70 минут. На 65-й стартовала рубрика «Лига плохих футбольных шуток», где Вадим Евсеев и Денис Казанский зачитывали заготовленные шутки.
Была такая: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут. И выпустит Бакаева».
Именно фраза о голове Доменико Тедеско зацепила представителей «Спартака». Клубу не понравилось, что ее зачитывал Денис Казанский. Он не просто делает шоу на ютубе, а еще и работает комментатором на канале «Матч ТВ». Василий Конов опубликовал реакцию Антона Фетисова – директора по связям с общественностью:
«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско».
Дальше – быстрые ответы от всех причастных.
Реакция «Коммент.Шоу» в инстаграме: «Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции.
Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи».
Денис Казанский дал интервью Ивану Карпову. Рассказал, что шутки в шоу пишутся коллективно – некоторые он видит впервые. Главная цитата: «Это не эфир, не рабочее место. То, что происходит в ютубе – в ютубе и остается. Это точно не какая-то моя позиция и связывать все подобным образом уж точно за гранью добра и зла. Хуже шутки».
В комментариях к выпуску не все фанаты понимают «Спартак», но шутку все равно считают неудачной:
В твиттере основной спор начал Константин Генич, который защитил авторов программы. За это на него наехали болельщики «Спартака»:
Пока последний твит Генича по теме:
Это не первая история со «Спартаком», Тедеско и недовольством. «Спорт-Экспресс» выпускал обложку, где Доменико Тедеско был в образе Джокера. Потом «СЭ» опубликовал заявление, где оправдался за возможное оскорбление Тедеско. «Спартак» тогда все равно обиделся и не пустил журналистов «СЭ» в ложу прессы. Вместо этого они получили билеты на «Джокера» в кино.