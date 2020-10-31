«Коммент.Шоу» извинилось за шутку о Тедеско с отрубленной головой. Потому что она не понравилась «Спартаку»

Именно фраза о голове Доменико Тедеско зацепила представителей «Спартака». Клубу не понравилось, что ее зачитывал Денис Казанский. Он не просто делает шоу на ютубе, а еще и работает комментатором на канале «Матч ТВ». Василий Конов опубликовал реакцию Антона Фетисова – директора по связям с общественностью:

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско».

Дальше – быстрые ответы от всех причастных.

Реакция «Коммент.Шоу» в инстаграме: «Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске «Коммент.Шоу» могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции.

Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали целью оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба. И в этой связи хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи».