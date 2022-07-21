Арис

Лимассол
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Сайт
Страна
Кипр
Стадион
Цирион Атлитико Кентро
Тренер
Алексей Шпилевский
А. Шпилевский
Лента
Состав
Расписание
Результаты
Ближайшие матчи
21.07.2022 21 июля 2022 чт 20:30
Арис
-:-
Нефтчи
21.07.2022 21 июля 2022 чт 20:30
Лига конференций , 2 раунд
Арис
-
Нефтчи
-
Лига конференций , 2 раунд
28.07.2022 28 июля 2022 чт 20:00
Нефтчи
-:-
Арис
28.07.2022 28 июля 2022 чт 20:00
Лига конференций , 2 раунд
Нефтчи
-
Арис
-
Лига конференций , 2 раунд
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