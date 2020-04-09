Кокорин и Песков носят «противовирусные бейджи». Аккуратнее: их эффективность не доказана
Александр Кокорин на одной из фотографий в инстаграме показал, что носит антивирусный блокатор на штанах.
Такую же вещь видели на одежде пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли ношение блокатора Кремлем, рассказал, что купил его в аптеке сам.
Изображение блокатора у Кокорина не очень четкое, но по структуре рисунка он схож с тем, который заметили у Пескова. «Медуза» поговорила с Песковым, он рассказал, зачем приобрел эту вещь:
«Ой, я не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что многие эксперты говорят, что это может быть вредно».
Это вообще что за штука?
Название блокатора – Air Doctor. На сайте производителя отмечено, что в устройстве используется дикосид хлора и оно обеззараживает воздух и эффективно убивает патогенные микроорганизмы.
Радиостанция Business FM под видом клиента связалась с интернет-магазином продукции Air Doctor. Оператор отметила, что против гриппа и простуды товары зарекомендовали себя хорошо, но насчет коронавируса утверждать ничего нельзя, поскольку он плохо изучен. При этом объемы продаж были высокими, а теперь спрос после истории с Песковым увеличился еще больше: «Сейчас это просто нечто».
Эффективность блокаторов пока не доказана. Мнение главного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой: «Мы со 100% гарантией сказать о том, что эти блокаторы работают, не можем. Необходимо проводить все-таки исследования, причем необходимо вести работы со стороны фундаментальной науки, такая большая междисциплинарная работа должна быть, это должны быть обязательно не только медики, это должны быть химики, органики, биологи».
Также известно, что диоксид хлора применяется для дезинфекции, но он не используется в качестве средства, дезинфицирующего воздух, а о токсичности его при вдыхании сообщает Национальная библиотека медицины США. Управление здравоохранения Англии вообще предупреждает о побочных эффектах вдыхания – раздражении глаз и носа, боли в горле, спутанности сознания и свистящем дыхании.
О двух последних симптомах спросили Пескова. Он ответил: «Относительно спутанности сознания это вам нужно выносить вердикт по итогам конференс-колла. Свистящего дыхания пока нет. Но спасибо за заботу в любом случае».
Ведущий инженер Российского химико-технологического университета Александр Кочетков в интервью The Insider отметил, что от вируса бейдж не защитит: «Диоксид хлора – ядовитый газ, который не может выделяться из бейджика. Я сомневаюсь, что в аптеке продают бейджики, в которых в ходе химической реакции выделяется подобное вещество. Возможно в каких-то лабораторных исследованиях, посвященных изучению этого вируса, он и применяется, но не для того, чтобы его носил человек. Это глупости и развод, ничего общего с правдой не имеет».
Известный доктор Евгений Комаровский еще до развития пандемии коронавируса рассказал, как относится к таким вещам: «Отличие от ожерелья из леопардовых зубов состоит лишь в том, что леопардовые зубы — это вместилище доброго духа, якобы способного отогнать злой дух болотной лихорадки, а «блокатор вирусов» — вместилище диоксида хлора, якобы способного отогнать вирус гриппа. Я бы не имел ничего против блокаторов вирусов и чесночных ожерелий, если бы люди совершали правильные действия, добавляя чеснок с блокатором для надежности».