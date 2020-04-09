Кокорин и Песков носят «противовирусные бейджи». Аккуратнее: их эффективность не доказана

Изображение блокатора у Кокорина не очень четкое, но по структуре рисунка он схож с тем, который заметили у Пескова. «Медуза» поговорила с Песковым, он рассказал, зачем приобрел эту вещь:

«Ой, я не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что многие эксперты говорят, что это может быть вредно».

Это вообще что за штука?

Название блокатора – Air Doctor. На сайте производителя отмечено, что в устройстве используется дикосид хлора и оно обеззараживает воздух и эффективно убивает патогенные микроорганизмы.

Радиостанция Business FM под видом клиента связалась с интернет-магазином продукции Air Doctor. Оператор отметила, что против гриппа и простуды товары зарекомендовали себя хорошо, но насчет коронавируса утверждать ничего нельзя, поскольку он плохо изучен. При этом объемы продаж были высокими, а теперь спрос после истории с Песковым увеличился еще больше: «Сейчас это просто нечто».