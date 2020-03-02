Как изменился мир без голов Кокорина

Александр Кокорин забил за «Сочи». И это его первый гол в РПЛ за 820 дней – последний до этого был 2 декабря 2017 года. С тех пор он травмировался, посидел в СИЗО и тюрьме, вышел на свободу, потренировался с «Зенитом» и уехал в «Сочи».
За это время в мире было много интересного:
🤬 Глушаков ругается с женой: угрозы, баня, суд, допрос в полиции.
💨 «Газпром» закончил газопровод «Турецкий поток» по дну Черного моря.
🌍 Чемпионат мира по футболу в России.
👽 Лука Модрич получил «Золотой мяч».
🔇 Госдума приняла закон о наказании за неуважение власти в интернете.
🔥 Пожар в Нотр-Дам-Де-Пари.
🥇 «Ливерпуль» Клоппа выиграл Лигу чемпионов.
🔚 Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны в Нур-Султан.
🇺🇦 Владимир Зеленский – новый президент Украины.
🎖️ Олимпийские игры в Пхенчхане.
⌨️ Путин подписал закон о суверенном интернете.
⚡️ Массовые митинги за свободные выборы и против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
◾️ Трагедия самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево. Погибли 41 человек.
✍🏻 Дело Ивана Голунова.
🥊 Бой Хабиба и Дастина Порье.
📽️ Выход «Мстители: Финал» и финала «Игры престолов».
💦 В Венеции началось сильнейшее с 1966 года наводнение.
🗯️ Обострение отношений между США и Ираном.
⚫️ Погиб Кобе Брайант.
🇬🇧 Выход Великобритании из Евросоюза.
🦠 Обнаружение первого случая заражения коронавирусом и распространение вируса по миру.
Так выглядят основные события: