Как изменился мир без голов Кокорина

Александр Кокорин забил за «Сочи». И это его первый гол в РПЛ за 820 дней – последний до этого был 2 декабря 2017 года. С тех пор он травмировался, посидел в СИЗО и тюрьме, вышел на свободу, потренировался с «Зенитом» и уехал в «Сочи».

За это время в мире было много интересного:

🤬 Глушаков ругается с женой: угрозы, баня, суд, допрос в полиции.

💨 «Газпром» закончил газопровод «Турецкий поток» по дну Черного моря.

🌍 Чемпионат мира по футболу в России.

👽 Лука Модрич получил «Золотой мяч».

🔇 Госдума приняла закон о наказании за неуважение власти в интернете.

🔥 Пожар в Нотр-Дам-Де-Пари.

🥇 «Ливерпуль» Клоппа выиграл Лигу чемпионов.

🔚 Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны в Нур-Султан.

🇺🇦 Владимир Зеленский – новый президент Украины.

🎖️ Олимпийские игры в Пхенчхане.

⌨️ Путин подписал закон о суверенном интернете.

⚡️ Массовые митинги за свободные выборы и против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

◾️ Трагедия самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево. Погибли 41 человек.

✍🏻 Дело Ивана Голунова.

🥊 Бой Хабиба и Дастина Порье.

📽️ Выход «Мстители: Финал» и финала «Игры престолов».

💦 В Венеции началось сильнейшее с 1966 года наводнение.

🗯️ Обострение отношений между США и Ираном.

⚫️ Погиб Кобе Брайант.

🇬🇧 Выход Великобритании из Евросоюза.

🦠 Обнаружение первого случая заражения коронавирусом и распространение вируса по миру.

Так выглядят основные события: