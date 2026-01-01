Шамиль Газизов

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Футбол
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал в суд на Федуна из-за обещания ему акций. Но клуб договор отрицает
#Шамиль Газизов
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Футбол
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
#Шамиль Газизов
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Футбол
Газизов ушел из «Спартака». Клуб попрощался с ним гифкой из «Симпсонов»
#Шамиль Газизов
Футбол
«Спартак» – единоличный лидер РПЛ после 12 туров. Клуб продлит контракт с Тедеско
#Спартак
Футбол
Тедеско нет в заявке «Спартака» на матч с «Ахматом»
#Доменико Тедеско
Футбол
Газизов усомнился в словах Юрана о его влиянии на увольнение: «Может, не так интерпретировали?»
#Шамиль Газизов
Футбол
Газизов – новый гендиректор «Спартака»
#Шамиль Газизов