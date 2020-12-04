Спартак
РПЛ
Футбол
Леонид Федун
Томас Цорн
Шамиль Газизов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #Футбол #РПЛ #Леонид Федун #Шамиль Газизов #Томас Цорн

В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет

2 часа назад

Леонид Федун с 2004 года управляет «Спартаком». За следующие 16 лет в клубе было семь гендиректоров. Юрий Первак пришел вместе с Федуном и проработал чуть больше года, затем пост занимали Сергей Шавло и Валерий Карпин.

Тренерская текучка была при Федуне всегда, в последние годы началась и гендиректорская.

👔 Роман Асхабадзе занял место гендиректора, когда Валерий Карпин снова стал тренером «Спартака». В 2015 году он был уволен. «Спартак» в сезоне-2014/15 занял шестое место с Муратом Якином.

👔 Сергей Родионов сменил Асхабадзе и поработал сначала с Дмитрием Аленичевым а потом с Массимо Каррерой. При нем сменился состав, «Спартак» выиграл чемпионство и Суперкубок, вернулся в Лигу чемпионов. Вскоре после отставки Карреры Родионов сменил должность – стал спортивным директором (но и им пробыл около полугода).

👔 Томас Цорн стал гендиректором «Спартака» весной 2019 года. Он сделал несколько дорогостоящих приобретений, обновил рекордную сумму покупки, сменил Кононова на Тедеско. Был уволен, проработав чуть больше года.

👔 Шамиль Газизов был назначен летом 2020-го. При нем пришли Кокорин, Урунов и Мозес, клуб участвует в чемпионской гонке, но проблемы с составом остаются.

⚽️ Дмитрий Попов принят на должность спортивного директора. На ней же он работал с 2008 по 2016 год, потом она, как сообщает ТАСС, был упразднена.

📂 Юхан Гераскин проработал четыре года техническим директором «Спартака» и покинул клуб в 2018-м.

🔑 Наиль Измайлов был вице-президентом в «Спартаке». Работал с 2013 года и ушел по окончании сезона-2018/19.

🔑 Сергей Михайлов в 2019-м стал заместителем председателя совета директоров, но через год оставил управленческую работу.

🚑 Летом 2020-го из «Спартака» ушел врач Михаил Бутовский – он проработал год.

На журналистских должностях также в последнее время было немало изменений:

🎙️ Леонид Трахтенберг в марте 2019 года сообщил, что покинет посты директора департамента по связям с общественностью и пресс-атташе. Это случилось после появления на сайте «Спартака» критической статьи в адрес болельщиков.

🎙️ Филипп Папенков стал тогда исполняющим обязанности пресс-атташе.

🎙️ Антон Лисин летом 2019-го стал работать на обеих должностях.

🎙️ Ярослав Кулемин стал пресс-атташе «Спартака» летом 2020-го после ухода Лисина.

🎙️ Антон Фетисов тогда же сменил Лисина на посту директора по связям.

В этот же список можно отнести количество главных тренеров. Их 13. Осенью прошлого и позапрошлого годов они менялись – Кононов сменил Карреру, а Тедеско – Кононова.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Спартак»
Еще по теме
Аж 14 примеров, когда Федун говорит одно, но делает – противоположное
Мощная идея Федуна: он уйдет из «Спартака», клуб отдадут фанатам, бюджет снизят
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Футбол
#РПЛ
#Леонид Федун
#Шамиль Газизов
#Томас Цорн