В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет

Леонид Федун с 2004 года управляет «Спартаком». За следующие 16 лет в клубе было семь гендиректоров. Юрий Первак пришел вместе с Федуном и проработал чуть больше года, затем пост занимали Сергей Шавло и Валерий Карпин.

Тренерская текучка была при Федуне всегда, в последние годы началась и гендиректорская.

👔 Роман Асхабадзе занял место гендиректора, когда Валерий Карпин снова стал тренером «Спартака». В 2015 году он был уволен. «Спартак» в сезоне-2014/15 занял шестое место с Муратом Якином.

👔 Сергей Родионов сменил Асхабадзе и поработал сначала с Дмитрием Аленичевым а потом с Массимо Каррерой. При нем сменился состав, «Спартак» выиграл чемпионство и Суперкубок, вернулся в Лигу чемпионов. Вскоре после отставки Карреры Родионов сменил должность – стал спортивным директором (но и им пробыл около полугода).