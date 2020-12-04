В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет
Леонид Федун с 2004 года управляет «Спартаком». За следующие 16 лет в клубе было семь гендиректоров. Юрий Первак пришел вместе с Федуном и проработал чуть больше года, затем пост занимали Сергей Шавло и Валерий Карпин.
Тренерская текучка была при Федуне всегда, в последние годы началась и гендиректорская.
👔 Роман Асхабадзе занял место гендиректора, когда Валерий Карпин снова стал тренером «Спартака». В 2015 году он был уволен. «Спартак» в сезоне-2014/15 занял шестое место с Муратом Якином.
👔 Сергей Родионов сменил Асхабадзе и поработал сначала с Дмитрием Аленичевым а потом с Массимо Каррерой. При нем сменился состав, «Спартак» выиграл чемпионство и Суперкубок, вернулся в Лигу чемпионов. Вскоре после отставки Карреры Родионов сменил должность – стал спортивным директором (но и им пробыл около полугода).
👔 Томас Цорн стал гендиректором «Спартака» весной 2019 года. Он сделал несколько дорогостоящих приобретений, обновил рекордную сумму покупки, сменил Кононова на Тедеско. Был уволен, проработав чуть больше года.
👔 Шамиль Газизов был назначен летом 2020-го. При нем пришли Кокорин, Урунов и Мозес, клуб участвует в чемпионской гонке, но проблемы с составом остаются.
⚽️ Дмитрий Попов принят на должность спортивного директора. На ней же он работал с 2008 по 2016 год, потом она, как сообщает ТАСС, был упразднена.
📂 Юхан Гераскин проработал четыре года техническим директором «Спартака» и покинул клуб в 2018-м.
🔑 Наиль Измайлов был вице-президентом в «Спартаке». Работал с 2013 года и ушел по окончании сезона-2018/19.
🔑 Сергей Михайлов в 2019-м стал заместителем председателя совета директоров, но через год оставил управленческую работу.
🚑 Летом 2020-го из «Спартака» ушел врач Михаил Бутовский – он проработал год.
На журналистских должностях также в последнее время было немало изменений:
🎙️ Леонид Трахтенберг в марте 2019 года сообщил, что покинет посты директора департамента по связям с общественностью и пресс-атташе. Это случилось после появления на сайте «Спартака» критической статьи в адрес болельщиков.
🎙️ Филипп Папенков стал тогда исполняющим обязанности пресс-атташе.
🎙️ Антон Лисин летом 2019-го стал работать на обеих должностях.
🎙️ Ярослав Кулемин стал пресс-атташе «Спартака» летом 2020-го после ухода Лисина.
🎙️ Антон Фетисов тогда же сменил Лисина на посту директора по связям.
В этот же список можно отнести количество главных тренеров. Их 13. Осенью прошлого и позапрошлого годов они менялись – Кононов сменил Карреру, а Тедеско – Кононова.