Дмитрий Попов назначен спортивным директором «Спартака»

«Спартак» объявил о возвращении в клуб Дмитрия Попова. Факты об этом:

Попов – бывший игрок «Спартака». За 104 игры он забил восемь голов.

В 2006 году Попов входил в список селекционеров «Спартака».

Уже работал спортивным директором в клубе с 2008 по 2016-й.

В октябре Попов опровергал возвращение в «Спартак» в интервью «СЭ»: «Впервые об этом слышу».

Попову 53 года.