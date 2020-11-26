Дмитрий Попов
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Дмитрий Попов назначен спортивным директором «Спартака»
2 часа назад
«Спартак» объявил о возвращении в клуб Дмитрия Попова. Факты об этом:
- Попов – бывший игрок «Спартака». За 104 игры он забил восемь голов.
- В 2006 году Попов входил в список селекционеров «Спартака».
- Уже работал спортивным директором в клубе с 2008 по 2016-й.
В октябре Попов опровергал возвращение в «Спартак» в интервью «СЭ»: «Впервые об этом слышу».
Попову 53 года.
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