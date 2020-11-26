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#Дмитрий Попов #Футбол #РПЛ #Спартак

Дмитрий Попов назначен спортивным директором «Спартака»

2 часа назад

Дмитрий Попов.

ФК «Спартак»

«Спартак» объявил о возвращении в клуб Дмитрия Попова. Факты об этом:

  • Попов – бывший игрок «Спартака». За 104 игры он забил восемь голов.
  • В 2006 году Попов входил в список селекционеров «Спартака».
  • Уже работал спортивным директором в клубе с 2008 по 2016-й.

В октябре Попов опровергал возвращение в «Спартак» в интервью «СЭ»: «Впервые об этом слышу».

Попову 53 года.

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