Дмитрий Попов

Лента
Материалы
Новости
Футбол
«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал
#Спартак
Футбол
«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер». Спортивный директор «Спартака» Попов уходит из клуба
#Дмитрий Попов
Футбол
Газизов ушел из «Спартака». Клуб попрощался с ним гифкой из «Симпсонов»
#Шамиль Газизов
Футбол
Дмитрий Попов назначен спортивным директором «Спартака»
#Дмитрий Попов