Зарема Салихова

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Футбол
«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал
#Спартак
Футбол
Салихова объявила о выходе из совета директоров «Спартака» спустя три недели. Она не согласна с выбором тренера
#Зарема Салихова
Футбол
Зарема Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака». СМИ считают ее женой владельца клуба
#Зарема Салихова