В «Генте» – четвертый тренер за три месяца

У бельгийского «Гента» сезон-2020/21 складывается грустно. Прошлый, завершившийся из-за пандемии коронавируса досрочно, клуб закончил на втором месте в чемпионате Бельгии. А в этом сезоне:

📌 Вылет из Лиги чемпионов – 1:5 от киевского «Динамо» по сумме двух встреч.

📌 Вылет из группы Лиги Европы с пятью поражениями в пяти турах.

📌 12-е место в чемпионате с отставанием в 12 очков от лидера «Берсхота» (хотя его «Гент» обыграл в лиге 5:1).

📌 В межсезонье «Гент» продал за 27 миллионов в «Лилль» форварда Дэвида, а накупил игроков на 17,5 млн.

Смена тренеров продолжается едва ли не каждый месяц:

❌ 20 августа уволен Йесс Торуп.

❌ 14 сентября ушел Ласло Болони.

❌ 4 декабря уволен Де Деккер.

✅ Теперь клуб возглавил Хейн Ванхазебрук.

Ванхазебрук – тренер, который работал в «Генте», когда клуб выиграл чемпионат Бельгии и вышел из группы Лиги чемпионов вместе с «Зенитом» в 2015 году.