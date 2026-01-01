Василий Кульков

Годы жизни
1966-2020
Достижения
Чемпион СССР 1989 г.
Лента
Материалы
Материалы
Как Марадона с «Наполи» играл против «Спартака». Попал на закрытую Красную площадь и получил от Черчесова тархуновую водку
#Спартак
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