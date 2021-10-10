Спартак
Вы давно не видели голы с центра поля? Наслаждайтесь: пацан из академии «Спартака» запульнул чудо сразу после пропущенного
час назад
9 октября в матчах ЛПМ команды разных возрастов «Спартака» играли против команд «Родины». Статистика:
- 6 матчей.
- 4 победы «Спартака».
- Ничья.
- Одна победа «Родины».
- Общий счет – 9:4 в пользу команд академии «Спартака».
Главный эпизод произошел в матчах команд 2006 года рождения. Обзор этой встречи:
Второй тайм для «Спартака» начался с пропущенного гола – «Родина» заработала пенальти и успешно реализовала его. Ответ «Спартака» прилетел сразу же – футболисты разыграли мяч с центра поля, после чего капитан «Спартака» Михаил Пыхчеев мощно пробил со своей половины поля – и забил гол.
Спустя 18 минут Пыхчеев реализовал штрафной и оформил дубль. А «Спартак» выиграл с общим счетом 3:1.
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