Вы давно не видели голы с центра поля? Наслаждайтесь: пацан из академии «Спартака» запульнул чудо сразу после пропущенного

Второй тайм для «Спартака» начался с пропущенного гола – «Родина» заработала пенальти и успешно реализовала его. Ответ «Спартака» прилетел сразу же – футболисты разыграли мяч с центра поля, после чего капитан «Спартака» Михаил Пыхчеев мощно пробил со своей половины поля – и забил гол.