Спартак
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#Спартак

Вы давно не видели голы с центра поля? Наслаждайтесь: пацан из академии «Спартака» запульнул чудо сразу после пропущенного

час назад

официальный сайт академии «Спартака»

9 октября в матчах ЛПМ команды разных возрастов «Спартака» играли против команд «Родины». Статистика:

  • 6 матчей.
  • 4 победы «Спартака».
  • Ничья.
  • Одна победа «Родины».
  • Общий счет – 9:4 в пользу команд академии «Спартака».

Главный эпизод произошел в матчах команд 2006 года рождения. Обзор этой встречи:

Второй тайм для «Спартака» начался с пропущенного гола – «Родина» заработала пенальти и успешно реализовала его. Ответ «Спартака» прилетел сразу же – футболисты разыграли мяч с центра поля, после чего капитан «Спартака» Михаил Пыхчеев мощно пробил со своей половины поля – и забил гол.

Спустя 18 минут Пыхчеев реализовал штрафной и оформил дубль. А «Спартак» выиграл с общим счетом 3:1.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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