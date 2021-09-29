ФНЛ
Константин Базелюк
Енисей
Акрон
Смешной автогол в ФНЛ. Вратарь «Зенита» бросил из штрафной, но попал в своего
вчера, 22:47
Кто бросал мяч? Вратарь Никита Гойло, которого «Акрон» арендует у «Зенита». Гойло ездил с основой на сборы, но за главный состав не играл (только опыт в молодежке и «Зените-2»).
Вячеслав Малафеев в 2018-м называл Гойло одним из самых перспективных вратарей «Зенита».
В этом сезоне ФНЛ у Гойло пять матчей и пять пропущенных голов.
От кого мяч зашел в ворота? Его вы должны знать – это Константин Базелюк. Помните, играл такой в ЦСКА? Даже в ЛЧ светился.
Сейчас он лучший бомбардир «Акрона» (четыре гола). Базелюку 28 лет, последние сезоны играет в клубах ФНЛ. Но заглядывал в чемпионаты Чехии и Португалии.
Внезапный бонус. Особую аналитику по матчу команд ФНЛ сделал даже сайт православного телеканала «Царьград».
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