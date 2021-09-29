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#ФНЛ #Енисей #Акрон #Константин Базелюк

Смешной автогол в ФНЛ. Вратарь «Зенита» бросил из штрафной, но попал в своего

вчера, 22:47

В игре 14-го тура ФНЛ «Акрон» (14-я команда лиги) разгромил «Енисей» (16-е место) – 4:1. Самое интересное в этой игре – единственный гол «Енисея». Вратарь «Акрона» Никита Гойло выносил мяч рукой, но попал в своего – так «Енисей» сравнял счет.

Кто бросал мяч? Вратарь Никита Гойло, которого «Акрон» арендует у «Зенита». Гойло ездил с основой на сборы, но за главный состав не играл (только опыт в молодежке и «Зените-2»).

Вячеслав Малафеев в 2018-м называл Гойло одним из самых перспективных вратарей «Зенита».

В этом сезоне ФНЛ у Гойло пять матчей и пять пропущенных голов.

Твиттер «Зенита-2»

От кого мяч зашел в ворота? Его вы должны знать – это Константин Базелюк. Помните, играл такой в ЦСКА? Даже в ЛЧ светился.

Сейчас он лучший бомбардир «Акрона» (четыре гола). Базелюку 28 лет, последние сезоны играет в клубах ФНЛ. Но заглядывал в чемпионаты Чехии и Португалии.

Твиттер ФК «СКА-Хабаровск»

Внезапный бонус.  Особую аналитику по матчу команд ФНЛ сделал даже сайт православного телеканала «Царьград».

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