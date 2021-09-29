Смешной автогол в ФНЛ. Вратарь «Зенита» бросил из штрафной, но попал в своего

Кто бросал мяч? Вратарь Никита Гойло, которого «Акрон» арендует у «Зенита». Гойло ездил с основой на сборы, но за главный состав не играл (только опыт в молодежке и «Зените-2»).

Вячеслав Малафеев в 2018-м называл Гойло одним из самых перспективных вратарей «Зенита».

В этом сезоне ФНЛ у Гойло пять матчей и пять пропущенных голов.