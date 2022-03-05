Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено

Здесь – список всех трансляций, которые были доступны, а также которые приостановлены.

Футбол

🟢 Еврокубки – Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций: у «Матч ТВ» контракт до сезона-2023/24.

🔴 Чемпионат Англии – АПЛ: Okko Sport имеет контракт до конца сезона-2021/22, но АПЛ официально его приостановила. Следующие пять сезонов – права у «Матч ТВ».

🔴 Чемпионат Англии – Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2: транслирует телеканал «Футбол». Но в программе новых матчей из Англии нет.

🟢 Чемпионат Италии – Серия А: у «Матч ТВ» контракт до конца сезона-2023/24. Вк и Одноклассники показывают матчи лиги до конца сезона-2021/22.

🟢 Чемпионат Испании – Примера: Okko Sport показывает до конца сезона-2021/22.

🟢 Чемпионат Германии – Бундеслига: у «Матч ТВ» контракт до конца сезона-2024/25.

🔴 Чемпионат Франции – Лига 1: у «Матч ТВ» контракт до конца сезона-2023/24. Лига на своем сайте сообщила о приостановке показа игр. Приостановка действия контракта совершена в одностороннем порядке.

🔴 Чемпионат Португалии – Примейра: права у «Матч ТВ» до конца сезона-2022/23, но 11 марта лига уведомила о приостановке договоров.