Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
Здесь – список всех трансляций, которые были доступны, а также которые приостановлены.
Футбол
🟢 Еврокубки – Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций: у «Матч ТВ» контракт до сезона-2023/24.
🔴 Чемпионат Англии – АПЛ: Okko Sport имеет контракт до конца сезона-2021/22, но АПЛ официально его приостановила. Следующие пять сезонов – права у «Матч ТВ».
🔴 Чемпионат Англии – Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2: транслирует телеканал «Футбол». Но в программе новых матчей из Англии нет.
🟢 Чемпионат Италии – Серия А: у «Матч ТВ» контракт до конца сезона-2023/24. Вк и Одноклассники показывают матчи лиги до конца сезона-2021/22.
🟢 Чемпионат Испании – Примера: Okko Sport показывает до конца сезона-2021/22.
🟢 Чемпионат Германии – Бундеслига: у «Матч ТВ» контракт до конца сезона-2024/25.
🔴 Чемпионат Франции – Лига 1: у «Матч ТВ» контракт до конца сезона-2023/24. Лига на своем сайте сообщила о приостановке показа игр. Приостановка действия контракта совершена в одностороннем порядке.
🔴 Чемпионат Португалии – Примейра: права у «Матч ТВ» до конца сезона-2022/23, но 11 марта лига уведомила о приостановке договоров.
🟢 Чемпионат Нидерландов – Эредивизи: отдельные игры показывают «Матч ТВ» и телеканал «Футбол».
🟢 Чемпионат Греции – Суперлига: отдельные игры показывает «Матч ТВ».
🔴 Чемпионат Шотландии – Премьершип: отдельные игры показывает «Матч ТВ». 11 марта лига уведомила о приостановке договоров.
🟢 Чемпионат Бельгии – Про-лига: транслирует «Телеспорт».
🟢 Чемпионат Австрии – Бундеслига: ее показывает телеканал «Старт».
🟢 Чемпионат Южной Кореи: матчи идут на телеканале «Старт».
🟢 Чемпионат МЛС: трансляции на сайте Okko Sport до 2023 года.
🟢 Кубковые турниры Англии, Германии, Франции, Нидерландов, Греции и Шотландии – ранее показывал «Матч ТВ».
🟢 Чемпионат России – РПЛ: «Матч ТВ», «Матч Премьер» – тут уж никто не отберет.
🟢 Чемпионат России – ФНЛ: все матчи показывает «Яндекс», и им точно ничего не угрожает.
Хоккей
🟢 КХЛ – трансляции матчей ведутся на каналах «Матч ТВ», «КХЛ» и «КХЛ HD», которым, конечно, ничего не угрожает.
🔴 НХЛ – права у «Яндекса» до 2024 года. 1 марта НХЛ остановила права, о чем сообщила «Яндексу».
Баскетбол
🟢 Лига ВТБ – правами владеет «Матч ТВ». Ее также показывает телеканал «Старт».
🟢 Евролига – до конца сезона-2021/22 игры показывает «Матч ТВ», со следующего – Okko Sport.
🔴 НБА – в России лигу транслировал MEGOGO, контракт до 2023 года. В конце февраля 2022-го сервис остановил свою деятельность в России.
Волейбол
🟢 Российская Суперлига – матчи женских и мужских команд показывает телеканал «Старт».
Лыжные гонки и биатлон
🔴 Их показывает «Матч ТВ». Вернее, показывал. А затем проигнорировал трансляции лыжного спринта и биатлонной эстафеты, хотя они были в телепрограмме. Российские спортсмены в соревнованиях не участвуют.
Паралимпийские игры в Пекине
🔴 «Матч ТВ» владел правами, но отказался транслировать соревнования после исключения российских спортсменов.