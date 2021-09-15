Почему «Спартак» играет по средам домашние матчи в Лиге Европы
«Спартак» и «Легия» встретились на групповом этапе Лиги Европы. Матч начался в среду в 17:30 по московскому времени. Это непривычная ситуация для всех, кто регулярно следит за Лигой Европы. Обычно русские клубы стабильно играли в этом турнире по четвергам. «Спартак» же проводит все три домашние игры в Лиге Европы по средам. Такой календарь сделал УЕФА:
- 15 сентября, 17:30. «Спартак» – «Легия»
- 20 октября, 17:30. «Спартак» – «Лестер»
- 24 ноября, 18:30. «Спартак» – «Наполи»
Именно с решением УЕФА связана ситуация по матчам «Спартака». «Р-Спорт» публиковал ответ организации на запрос о причинах этого решения. Что мы поняли:
🎰 УЕФА боится столкновений фанатов внутри одного города. Поэтому разводит домашние матчи «Спартака» и «Локомотива» по разным дням, чтобы в Москве было спокойнее.
🎰 «Спартак» играет по средам. Начало матчей в 17:30 – единственная возможность. Потому что Лига Европы не должна пересекаться с матчами Лиги чемпионов. «Локомотив» сыграет привычно в четверг.
🎰 Дополнение к ответу УЕФА. Матч «Спартака» и «Наполи» начнется в 18:30 по Москве, потому что Европа перейдет на зимнее время. Игры Лиги чемпионов в тот момент тоже начнутся позже.
🎰 «Риа Новости» писали, что именно «Локомотив» играет по четвергам, потому что находится выше в рейтинге УЕФА. Он занимает там 46 место, «Спартак» отстает сразу на 30 позиций.
«Спартак» изначально не устраивала эта ситуация. Клуб рассказывал о недовольстве болельщиков из-за раннего начала матчей. Для сравнения: 16 сентября «Локомотив» сыграет с «Марселем» в 19:45 по московскому времени. Это удобнее для всех. «Спартак» проведет по четвергам только три гостевых матча – там разводить их с «Локомотивом» по разным дням уже бессмысленно.
Из-за такого распределения «Спартак» проиграл «Локомотиву» и по календарю. «Локомотив» играл свой матч РПЛ первым слотом в субботу. «Спартак» закончил игру с «Химками» (3:1) тоже в субботу, но в 21:00 по Москве. Формально на подготовку к Лиге Европы у «Спартака» было три полных дня. «Локомотив» же может готовиться к «Марселю» намного дольше.
Даже в таких условиях «Спартак» поработал над увеличением посещаемости матчей. Клуб выбил разрешение на увеличенную квоту допущенных фанатов. Из-за пандемии коронавируса на матчи обычно ходили до трех тысяч зрителей. Теперь максимальная посещаемость увеличилась до 13500 человек. Но для прохода внутрь стадиона необходим QR-код.
Главные события матча «Спартака» и «Легии»: