Почему «Спартак» играет по средам домашние матчи в Лиге Европы

Именно с решением УЕФА связана ситуация по матчам «Спартака». «Р-Спорт» публиковал ответ организации на запрос о причинах этого решения. Что мы поняли:

🎰 УЕФА боится столкновений фанатов внутри одного города. Поэтому разводит домашние матчи «Спартака» и «Локомотива» по разным дням, чтобы в Москве было спокойнее.

🎰 «Спартак» играет по средам. Начало матчей в 17:30 – единственная возможность. Потому что Лига Европы не должна пересекаться с матчами Лиги чемпионов. «Локомотив» сыграет привычно в четверг.

🎰 Дополнение к ответу УЕФА. Матч «Спартака» и «Наполи» начнется в 18:30 по Москве, потому что Европа перейдет на зимнее время. Игры Лиги чемпионов в тот момент тоже начнутся позже.

🎰 «Риа Новости» писали, что именно «Локомотив» играет по четвергам, потому что находится выше в рейтинге УЕФА. Он занимает там 46 место, «Спартак» отстает сразу на 30 позиций.