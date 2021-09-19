РПЛ
ЦСКА
Спартак
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Спартак #ЦСКА

РПЛ: где смотреть матч ЦСКА – «Спартак», 20 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

2 часа назад

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ. Матч пройдет на домашнем стадионе ЦСКА. Игра начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 19:00 по Москве. На канале «Матч Премьер» в 20:25 начнется эфир с названием «ЦСКА – «Спартак». Live».

Игру ЦСКА и «Спартака» можно посмотреть по этой ссылке.

Обе команды имеют по десять очков и идут в середине таблицы РПЛ. Их матч – завершающая игра этого тура.

Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

ЦСКА
Москва
-:-
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
Еще по теме
«Спартак» опять проиграл – но все смеются над фамилией автора гола Кастрати
Почему «Спартак» играет по средам домашние матчи в Лиге Европы
Эпоху Влашича в ЦСКА подпортил некрасивый уход. И еще: он приходил в клуб Лиги чемпионов, а уходит из середняка без медалей
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Спартак
#ЦСКА