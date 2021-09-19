РПЛ: где смотреть матч ЦСКА – «Спартак», 20 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ. Матч пройдет на домашнем стадионе ЦСКА. Игра начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 19:00 по Москве. На канале «Матч Премьер» в 20:25 начнется эфир с названием «ЦСКА – «Спартак». Live».

Игру ЦСКА и «Спартака» можно посмотреть по этой ссылке.

Обе команды имеют по десять очков и идут в середине таблицы РПЛ. Их матч – завершающая игра этого тура.

Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»