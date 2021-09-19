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#РПЛ #Спартак #ЦСКА

РПЛ: прогноз на матч ЦСКА – «Спартак», 20 сентября 2021 года

2 часа назад

ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче восьмого тура РПЛ. Игра начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Победа ЦСКА – 2,44
  • Ничья – 3,50
  • Победа «Спартака» – 2,90

У ЦСКА не было побед с 21 августа. После этой даты команда проиграла «Зениту» (РПЛ) и «Локомотиву» (товарищеская игра), а потом сыграла вничью с тульским «Арсеналом».

«Спартак» играет в Лиге Европы, где начал с поражения от «Легии» (0:1). В РПЛ перед этим была победа над «Химками».

ЦСКА и «Спартак» набрали по 10 очков за семь туров. «Спартак» идет ниже из-за дополнительных показателей.

Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»

ЦСКА
Москва
-:-
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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