РПЛ
ЦСКА
Спартак
РПЛ: прогноз на матч ЦСКА – «Спартак», 20 сентября 2021 года
2 часа назад
ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче восьмого тура РПЛ. Игра начнется 20 сентября в 19:30 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа ЦСКА – 2,44
- Ничья – 3,50
- Победа «Спартака» – 2,90
У ЦСКА не было побед с 21 августа. После этой даты команда проиграла «Зениту» (РПЛ) и «Локомотиву» (товарищеская игра), а потом сыграла вничью с тульским «Арсеналом».
«Спартак» играет в Лиге Европы, где начал с поражения от «Легии» (0:1). В РПЛ перед этим была победа над «Химками».
ЦСКА и «Спартак» набрали по 10 очков за семь туров. «Спартак» идет ниже из-за дополнительных показателей.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые