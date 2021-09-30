Спартак
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Наполи
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«Спартак» обыграл «Наполи» и вышел на второе место. Команды забили пять голов, Промес сделал дубль
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Так завершился матч второго тура группового этапа Лиги Европы:
Российские клубы девять матчей подряд не побеждают итальянские в еврокубках. Последняя победа была в 2015 году
События первого тайма:
- «Наполи» забил за 11 секунд. Это повторение самого быстрого гола Лиги Европы.
- С 30-й минуты «Наполи» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мариу Руй.
- Нападающий Эсекьель Понсе получил желтую карточку и заменился из-за травмы.
- «Спартак» заработал пенальти, который был отменен после просмотра ВАР. За первый тайм команды провели 10 дополнительных минут.
События второго тайма:
- Отмененный пенальти заработал Квинси Промес. Он забил первый гол «Спартака» в еврокубках этого сезона, а потом сделал дубль.
- На 68-й минуте защитник Костас Манолас забил второй гол, но он был отменен из-за офсайда.
- Второй гол «Спартака» забил Михаил Игнатов, который вышел на замену за семь минут до этого.
- За две желтые карточки удалился защитник Максимилиано Кофрие. 10 последних минут команды играли 10 на 10.
После двух туров «Спартак» набрал три очка и занимает второе место в группе. В третьем туре он сыграет против «Лестера» (20 октября).
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