«Спартак» обыграл «Наполи» и вышел на второе место. Команды забили пять голов, Промес сделал дубль

События первого тайма:

«Наполи» забил за 11 секунд. Это повторение самого быстрого гола Лиги Европы.

С 30-й минуты «Наполи» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мариу Руй.

Нападающий Эсекьель Понсе получил желтую карточку и заменился из-за травмы.

«Спартак» заработал пенальти, который был отменен после просмотра ВАР. За первый тайм команды провели 10 дополнительных минут.

События второго тайма:

Отмененный пенальти заработал Квинси Промес. Он забил первый гол «Спартака» в еврокубках этого сезона, а потом сделал дубль.

На 68-й минуте защитник Костас Манолас забил второй гол, но он был отменен из-за офсайда.

Второй гол «Спартака» забил Михаил Игнатов, который вышел на замену за семь минут до этого.

За две желтые карточки удалился защитник Максимилиано Кофрие. 10 последних минут команды играли 10 на 10.

После двух туров «Спартак» набрал три очка и занимает второе место в группе. В третьем туре он сыграет против «Лестера» (20 октября).

Турнирная таблица групп Лиги Европы