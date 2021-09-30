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«Спартак» обыграл «Наполи» и вышел на второе место. Команды забили пять голов, Промес сделал дубль

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Так завершился матч второго тура группового этапа Лиги Европы:

Российские клубы девять матчей подряд не побеждают итальянские в еврокубках. Последняя победа была в 2015 году

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Эльмас 1'
Осимхен 90'
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 55'
Игнатов 80'
Промес 90'

События первого тайма:

  • «Наполи» забил за 11 секунд. Это повторение самого быстрого гола Лиги Европы.
  • С 30-й минуты «Наполи» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мариу Руй.
  • Нападающий Эсекьель Понсе получил желтую карточку и заменился из-за травмы.
  • «Спартак» заработал пенальти, который был отменен после просмотра ВАР. За первый тайм команды провели 10 дополнительных минут.

События второго тайма:

  • Отмененный пенальти заработал Квинси Промес. Он забил первый гол «Спартака» в еврокубках этого сезона, а потом сделал дубль.
  • На 68-й минуте защитник Костас Манолас забил второй гол, но он был отменен из-за офсайда.
  • Второй гол «Спартака» забил Михаил Игнатов, который вышел на замену за семь минут до этого.
  • За две желтые карточки удалился защитник Максимилиано Кофрие. 10 последних минут команды играли 10 на 10.

После двух туров «Спартак» набрал три очка и занимает второе место в группе. В третьем туре он сыграет против «Лестера» (20 октября).

Турнирная таблица групп Лиги Европы

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Источник:
Гол
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