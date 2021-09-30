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«Спартак» пропустил от «Наполи» за 11 секунд. Это повторение рекорда
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«Спартак» играет против «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. На первой минуте забил Эльйиф Эльмас – это случилось за 11 секунд (такую цифру дает твиттер Лиги Европы).
После подачи с фланга вратарь Александр Максименко не зафиксировал мяч в руках, Эльмас сыграл на добивании.
A Spor посчитал, что это повторение самого быстрого гола в Лиге Европы: в 2016 году за 11 секунд забил полузащитник «Слована» Ян Сикора в матче против «Карабаха».
Российские клубы девять матчей подряд не побеждают итальянские в еврокубках. Последняя победа была в 2015 году
- Это второй матч «Спартака» в группе Лиги Европы. В первом – он проиграл «Легии».
- Три матча еврокубков этого сезона завершились для «Спартака» без забитых мячей – два поражения от «Бенфики» (0:4 за две игры) в отборе Лиги чемпионов и одно от «Легии» в Лиге Европы (0:1).
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