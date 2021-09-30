«Спартак» пропустил от «Наполи» за 11 секунд. Это повторение рекорда

«Спартак» играет против «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. На первой минуте забил Эльйиф Эльмас – это случилось за 11 секунд (такую цифру дает твиттер Лиги Европы).

После подачи с фланга вратарь Александр Максименко не зафиксировал мяч в руках, Эльмас сыграл на добивании.

A Spor посчитал, что это повторение самого быстрого гола в Лиге Европы: в 2016 году за 11 секунд забил полузащитник «Слована» Ян Сикора в матче против «Карабаха».

Российские клубы девять матчей подряд не побеждают итальянские в еврокубках. Последняя победа была в 2015 году