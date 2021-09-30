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Российские клубы девять матчей подряд не побеждают итальянские в еврокубках. Последняя победа была в 2015 году
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30 сентября «Спартак» и «Локомотив» сыграют вторые матчи в группе Лиги Европы – против «Наполи» и «Лацио». Обе игры пройдут в гостях.
За девять последних матчей в еврокубках 🇷🇺 российские клубы ни разу не победили 🇮🇹 итальянские – семь поражений и две ничьих:
- 2020. ❌ «Лацио» – «Зенит» 3:1
- 2020. 🤝 «Зенит» – «Лацио» 1:1
- 2019. ❌ «Локомотив» – «Ювентус» 1:2
- 2019. ❌ «Ювентус» – «Локомотив» 2:1
- 2018. ❌ ЦСКА – «Рома» 1:2
- 2018. ❌ «Рома» – ЦСКА 3:0
- 2015. 🤝 «Динамо» – «Наполи» 0:0
- 2015. ❌ «Торино» – «Зенит» 1:0
- 2015. ❌ «Наполи» – «Динамо» 3:1
Последняя победа российского клуба над итальянским была в 2015 году – тогда «Зенит» обыграл «Торино» (2:0).
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