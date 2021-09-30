Спартак
Лига Европы
Наполи
Руй Витория
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«Спартак» три матча подряд не забивал в еврокубках при Витории, но забил три гола «Наполи»
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«Спартак» победил «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Это первая победа при Руе Витории в еврокубках. До этого было три поражения:
- Отбор Лиги чемпионов. «Бенфика» (0:2)
- Отбор Лиги чемпионов. «Бенфика» (0:2)
- Группа Лиги Европы. «Легия» (0:1)
«Спартак» не забивал в еврокубках 324 минуты подряд. Это худший результат после 292 минут в сезоне-2002/03, когда в группе Лиги чемпионов после шести матчей была разница 1:18.
«Спартак» занимает второе место в группе Лиги Европы. Это первая победа российского клуба над итальянским за десять матчей.
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