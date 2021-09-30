«Спартак» три матча подряд не забивал в еврокубках при Витории, но забил три гола «Наполи»

«Спартак» победил «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Это первая победа при Руе Витории в еврокубках. До этого было три поражения:

Отбор Лиги чемпионов. «Бенфика» (0:2)

Отбор Лиги чемпионов. «Бенфика» (0:2)

Группа Лиги Европы. «Легия» (0:1)

«Спартак» не забивал в еврокубках 324 минуты подряд. Это худший результат после 292 минут в сезоне-2002/03, когда в группе Лиги чемпионов после шести матчей была разница 1:18.

«Спартак» занимает второе место в группе Лиги Европы. Это первая победа российского клуба над итальянским за десять матчей.