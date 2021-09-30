Спартак
Лига Европы
Наполи
Руй Витория
#Спартак #Лига Европы #Наполи #Руй Витория
Поделиться:

«Спартак» три матча подряд не забивал в еврокубках при Витории, но забил три гола «Наполи»

0

«Спартак» победил «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Это первая победа при Руе Витории в еврокубках. До этого было три поражения:

  • Отбор Лиги чемпионов. «Бенфика» (0:2)
  • Отбор Лиги чемпионов. «Бенфика» (0:2)
  • Группа Лиги Европы. «Легия» (0:1)

«Спартак» не забивал в еврокубках 324 минуты подряд. Это худший результат после 292 минут в сезоне-2002/03, когда в группе Лиги чемпионов после шести матчей была разница 1:18.

«Спартак» занимает второе место в группе Лиги Европы. Это первая победа российского клуба над итальянским за десять матчей.

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Эльмас 1'
Осимхен 90'
2:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 55'
Игнатов 80'
Промес 90'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#Лига Европы
#Наполи
#Руй Витория