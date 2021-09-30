Спартак
Лига Европы
Наполи
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Российский клуб впервые за 10 еврокубковых матчей победил итальянскую команду
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«Спартак» обыграл «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Это первая победа 🇷🇺 российской команды над 🇮🇹 итальянской в еврокубках за 10 игр.
Последний раз победа была в 2015 году, когда «Зенит» обыграл «Торино». После этого – семь поражений и две ничьих. Мы рассказывали об этом здесь.
Это первая победа «Спартака» в еврокубках при Руе Витории. До этого было три поражения (два – в отборе Лиги чемпионов, одно – в группе Лиги Европы). Теперь команда занимает второе место в группе.
«Спартак» имеет положительную статистику матчей против «Наполи». Команды встречались дважды – обе игры завершились вничью.
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