Российский клуб впервые за 10 еврокубковых матчей победил итальянскую команду

«Спартак» обыграл «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Это первая победа 🇷🇺 российской команды над 🇮🇹 итальянской в еврокубках за 10 игр.

Последний раз победа была в 2015 году, когда «Зенит» обыграл «Торино». После этого – семь поражений и две ничьих. Мы рассказывали об этом здесь.

Это первая победа «Спартака» в еврокубках при Руе Витории. До этого было три поражения (два – в отборе Лиги чемпионов, одно – в группе Лиги Европы). Теперь команда занимает второе место в группе.

«Спартак» имеет положительную статистику матчей против «Наполи». Команды встречались дважды – обе игры завершились вничью.